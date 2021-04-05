Skoda запустила виртуальный салон, в котором можно посидеть в авто

Skoda и израильская IT-компания Matter разработали виртуальный выставочный зал. В нем можно просматривать авто в дилерском центре.

Теги, видео и аудиофайлы предоставляют множество информации о каждом транспортном средстве. В Skoda заявили, что виртуальный салон позволит дилерам и импортерам продолжать обслуживать клиентов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили на сайте компании.

На онлайн-платформе можно свободно двигаться торговым залом и рассматривать модели, как заблагорассудится. Также доступна информация о технических данных соответствующей модели. Потенциальные клиенты также могут договориться о тест-драйве в дилерском центре.

В зависимости от страны, портал будет предоставляться импортером или же дилерами. Пилотный проект уже успешно запущен израильским импортером Skoda. На уровне дилера каждый партнер по продажам может настроить платформу и ее цифровые функции в соответствии со своими потребностями.

В работе над шоурумом Matter использовал инновационные средства визуализации от рынка недвижимости и собственные 3D-технологии. Это дало возможность посетить центр Skoda в чешском Млада-Болеславе с любой точки мира с помощью компьютера или мобильного устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Skoda рассказала о своих планах на 2021 год. Уже в мае компания представит новое поколение Fabia.