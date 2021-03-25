Skoda рассказала о своих планах на 2021 год

Skoda выпустит несколько новинок в 2021 году. В частности, в мае представят новое поколение Fabia.

Генеральный директор компании Томас Шафер рассказал, что новая Fabia станет одним из самых интересных выпусков бренда в 2021 году. Также он сказал, что Skoda работает над универсальной версией этой модели. Об этом сообщает AutoExpress.

Последнюю создадут в соответствии с отраслевыми тенденциями. Универсал Fabia поступит в продажу в 2023 году и будет построен на заводе компании в Чехии в селе Квасины, где также строят новое поколение Superb.

Шафер сообщил, что работа над преемником флагманского хэтчбека Skoda уже начата, и он разрабатывается вместе с VW Passat следующего поколения. Кроме того, Skoda хочет быть частью проекта VW Group в создании электромобилей больших размеров на новой электрической платформе MEB Entry.

Также гендиректор подтвердил, что следующая полноразмерная модель на платформе MEB будет более доступной и меньшего размера, чем недавно представленная Enyaq. Но какой именно тип кузова получит электрическая новинка он не указал. Скорее всего, это будет уменьшенный Enyaq в кузове внедорожника.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Индии представлен новый компактный кроссовер Skoda Kushaq, который построен на модульной платформе MQB A0 IN.