Самые надежные автомобили с большим пробегом: сколько стоят

Надежный автомобиль – мечта любого человека, который мечтает ездить за рулем и не переживать о поломках. Сразу стоит отметить, что таких машин не существует. Но можно все же найти модели, которые доставят очень мало проблем.

Auto Oboz готов рассказать об зтом. Пробег без серьезного ремонта с легкостью перевалит за 500 000 км. Однако длительная эксплуатация возможно только в случае внимательного и своевременного обслуживания, обязательной замены расходников и использования только качественного топлива. Рейтинги надежности составляют только с учетом таких факторов.

Вокруг этой машины много мифов. Но правду знают все: Toyota Land Cruiser – надежный внедорожник. Бытует мнение, что с ним можно вытворять что угодно, но автомобиль будет ехать. Будет, но однажды сломается. И не обязательно при этом преодолеет 500 000 км.

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Имидж Toyota Land Cruiser обгоняет машину. Из-за этого многие потенциальные покупатели уверены, что знаменитый японский внедорожник вовсе можно не обслуживать, "кормить" самым дешевым топливом и отправлять в самые суровые условия. Однако Land Cruiser действительно прослужит долго только в случае качественной и бережной эксплуатации. На вторичке Toyota Land Cruiser 100 можно купить за $15 000 – 20 000 с пробегом около 200-300 тысяч км.

Хэтчбек среднего класса Honda Civic отличается завидной надежностью в своем классе. Главные моменты, на которые важно обращать внимание, – требование к обслуживанию и прежние владельцы, которые нередко "выжимают" из Honda Civic все соки.

Бывает, что владельцы также производят некоторые модификации с автомобилем. Разумеется, в таком случае от покупки на вторичке лучше отказаться. В среднем в Украине просят до $8000 за машину с пробегом до 200 000 км.

Удивительно, что в представительском классе тоже есть автомобиль, способный преодолеть 500 000 км. Как правило, такие модели страдают проблемами со сложным электронным оборудованием, которое в обязательном порядке приведет к критическим неполадкам. Lexus LS держится до конца, но за машиной все же стоит следить должным образом.

Покупать Lexus LS можно в любом поколении. Главное, проверить состояние. В Украине можно найти экземпляры за $16 000 с пробегом до 300 000 км.

Один из немногих автомобилей в подборке, которому нет особенного дела до качества обслуживания, – Ford F-150. Этот американский пикап разработан с учетом жестких условий эксплуатации, повышенных нагрузок и недостатка качественного сервиса. С ростом популярности авто из США – в Украине много подобных б/у моделей.

Экземпляры с большим пробегом могут разочаровать состоянием, но ехать будут. Чего ожидать от "рабочей лошадки"? В то же время хорошие варианты стоят дороже. За $17 000 можно найти пикап с пробегом 200 тысяч км.

Компактный спортивный автомобиль – не слишком популярное предложение в списке лучших подержанных автомобилей. Тем не менее, часто покупатели обращаются именно к рынку вторичных машин с целью недорого приобщиться к новому для себя сегменту.

Опасение вызывает лишь специализация таких моделей. На спорткарах, как правило, принято "отжигать". Все это отражается на состоянии транспортного средства. Тем не менее, если машиной владел эстет, а не спортсмен, машина останется в хорошем состоянии. А конкретно Mazda MX-5 сумеет проехать более 500 тысяч км. До $7000 можно найти машины с пробегом около 200 000 км.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на вторичке легко найти подержанные автомобили, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. Все они являются популярными моделями.