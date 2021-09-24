С 1 октября обязательное использование фар

Напомним, что в соответствии с пунктом 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах за пределами населенных пунктов обязательно должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия – ближний свет. Использовать в качестве альтернативы габаритные фонари или противотуманные фары нельзя.

С приходом осени погодные условия ухудшаются, а световой день становится короче. Чтобы ваш автомобиль был хорошо различим на дороге не стоит ждать предупреждений от полиции, а лучше самостоятельно позаботиться о своей безопасности и заблаговременно включить ДХО или ближний свет фар, напоминает АвтоОбоз.

Использование ДХО или ближнего света фар круглосуточно с 1 октября по 1 мая на территории Украины действует с 2013 года, когда было утверждена очередная редакция ПДД. В случае невыполнения данных требований вас может остановить полиция. Санкция за такое нарушение в соответствии с пунктом 125 КоАП – предупреждение.

Видео дня

Позаботьтесь о безопасности себя, своих спутников и других участников дорожного движения. Не забывайте включать фары, причем, для этого не обязательно ждать ухудшения погодных условий или наступления сумерек. Хорошая видимость – один из важных элементов безопасности на дороге.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вести себя за рулем в условиях ограниченной видимости.