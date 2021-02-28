Роскошные дома на колесах, от вида которых перехватывает дыхание: топ моделей

В автомобиле нельзя жить, а в квартире невозможно куда-то уехать. Почему бы не объединить их, чтобы путешествовать на дальние расстояния с комфортом? Для этого существуют кемперы.

AutoOboz подобрал самые интересные дома на колесах, которые своими ценами и оснащением заходят на территорию премиальной украинской недвижимости.

Bowlus Road Chief Endless Highways – стильный кемпер-прицеп в ретро-стиле. Особенностей у него несколько. Во-первых, аэродинамичный дизайн и полированный металлический кузов выглядят очень необычно – этот дом на колесах похож на дирижабль. Во-вторых, заряда аккумулятора хватит для поддержания электросети до двух недель – это очень важно для мобильного автономного жилья. А интерьер оформят по желанию заказчика. При этом внутри есть спальня, ванная комната, гостиная, кухня и столовая. Все компактное, но очень практичное. Стоит Road Chief Endless Highways $225 000.

SLRV Commander 4x4 выглядит как небольшой грузовик MAN, на базе которого и построен. Однако на внешних сходствах все заканчивается. В компании SLRV транспортное средство превратили в дом на колесах для экстремальных условий. Полноприводный трейлер на военных покрышках может заехать куда угодно (и выехать тоже), при этом пассажиры будут наслаждаться комфортом современного минималистичного интерьера. Также "автомобиль" предлагает гараж для квадроцикла! Все это за $435 000.

SLRV Commander 8x8 в базовой комплектации оценен в $700 000. Но стоимость кемпера можно довести до $1 400 000 с помощью дополнительного оснащения – именно такой дом на колесах вам и захочется. Восьмиколесный грузовик оснащен системой полного привода и подготовлен к движению по бездорожью. Второй этаж жилого отсека представляет собой спальню для шестерых – помещение напоминает казарму. В то же время интерьер на первом этаже очень стильный и элегантный.

Featherlite Vantare Prevost стоит 1,6 миллиона долларов. Сумма серьезная – на уровне лимитированного суперкара именитого производителя вроде Pagani. Но Vantare Prevost предлагает намного больше. Этот дом на колесах в первую очередь ориентирован на отдых на свежем воздухе. Поэтому здесь есть выдвижной тент и барбекю. Если на улице станет слишком жарко, можно охладиться внутри благодаря мощным кондиционерам.

Newell RV – настоящий король красивой жизни в дороге. Пребывание в этом трейлере в пути превращается в смысл и самоцель, вместо средства достижения точки назначения. Для комфорта здесь есть все: роскошный интерьер в стиле лучших пентхаусов Лос-Анджелеса, огромная меблированная гостиная, просторная спальня, оборудованные кухня и столовая, полноценная ванная комната, несколько телевизоров и массажные кресла. Цена – $2 000 000.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал о необычном доме на колесах от компании SAIC. Кемпер получил раздвижной кузов с балконом и лифтом. Правда, пока транспортное средство существует на стадии задумки с компьютерной визуализацией.