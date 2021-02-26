Rolls-Royce создал "космическую" версию Phantom Tempus

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Rolls-Royce создал 'космическую' версию Phantom Tempus

Мастера британской компании Rolls-Royce в очередной раз удивили своим творением. На этот раз темой для изысканий стал космос и время.

Об этом докладывает пресс-служба производителя. Флагман модельной гаммы компании из Гудвуде – роскошный Pantom – получил версию кий Tempus.

Phantom Tempus посвящен времени

Phantom Tempus посвящен времени. Именно его ход и замирание вдохновило команду Bespoke на создание такого эксклюзивного дизайна. Концепция Phantom Tempus построена вокруг ряда феноменов, связанных с космосом и понятием времени. Пульсары, астрономические объекты, открытые в 1967 году, стали одним из ключевых элементов дизайна. Их можно найти в самых недрах космоса: ближайший расположен на расстоянии 280 световых лет, или 2703 триллионов километров от Земли.

Концепция Phantom Tempus построена вокруг ряда феноменов, связанных с космосом и понятием времени

Пульсары – это нейтронные звезды, которые быстро вращаются. Они имеют сильное магнитное поле и выпускают импульсы электромагнитного излучения с выверенной частотой, что делает их наиболее точными часами в мире. Именно пульсары вышиты на потолке автомобилей Phantom Tempus, дополняя звездное небо оптоволоконными нитями, – этот дизайн получил название "Pulsar Headliner".

Именно пульсары вышиты на потолке автомобилей Phantom Tempus, дополняя звездное небо оптоволоконными нитями

Другой аспект времени – иллюзия неподвижности, отраженная в работе под названием "замершие во времени" и размещена на передней панели. Из цельного куска алюминия отчеканена композиция из 100 колонн, каждая из которых анодирована в черный цвет и отполирована вручную, чтобы отражать свет. За счет игры света и тени создается эффект движения, словно работа повторяет движения волн.

Другой аспект времени – иллюзия неподвижности, отраженная в работе под названием "замершие во времени" и размещена на передней панели

Композицию точно описывает цитата Альберта Эйнштейна, отчеканенная на табличке и расположена в бардачке: "Разница между прошлым, настоящим и будущим – не более, чем иллюзия". Часы в передней панели специально не устанавливаются, символизируя свободу от ограничений во времени.

На внутренней обшивке дверей появился узор, который представляет собой закручивающуюся воронку из скопления звезд. Перфорация с подсветкой создает сотни сияющих огней, и в сочетании с контрастной кожей создает дополнительную глубину, формируя волшебную атмосферу, даже когда иллюминация не включена.

На внутренней обшивке дверей появился узор, который представляет собой закручивающуюся воронку из скопления звезд

Кузова автомобилей коллекции Phantom Tempus покрыты новой краской оттенка Kairos Blue, символизирующий загадочную тьму космоса. В краску добавлены частицы слюды, которые переливаются на свету, словно звезды. Черное покрытие металлических деталей подчеркивает этот эффект.

Кузова автомобилей коллекции Phantom Tempus покрыты новой краской оттенка Kairos Blue, символизирующий загадочную тьму космоса

В основе фигурки "Дух экстаза" каждого автомобиля будут высечены памятные дата и место, имеющих символическое значение для будущего владельца: это может быть дата свадьбы, рождения ребенка или карьерного триумфа.

Финальный штрих – коллекционный набор для шампанского, оформленный в концепции Tempus. На столике вручную нарисована композиция, изображающая пульсар. Внутри прячутся терморегулирующие капсулы для икры и шампанского, четыре бокала-флейты из выдувного стекла и перламутровая ложечка для черной икры.

Финальный штрих – коллекционный набор для шампанского, оформленный в концепции Tempus

Принимая во внимание ограничения на путешествия и встречи в условиях дистанцирования, команда Rolls-Royce создала презентацию Phantom Tempus в формате виртуальной реальности, которую можно посмотреть с помощью программы Google Cardboard. Клиенты могут детально изучить экстерьер и салон автомобиля в интерактивном формате 360 ° в удобное для них время.

Всего в коллекции войдут 20 автомобилей Phantom, каждый из которых уже нашел своего будущего владельца.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rolls-Royce создала эксклюзивный Phantom из редкого материала.

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