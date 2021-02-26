Rolls-Royce создал 'космическую' версию Phantom Tempus

Мастера британской компании Rolls-Royce в очередной раз удивили своим творением. На этот раз темой для изысканий стал космос и время.

Об этом докладывает пресс-служба производителя. Флагман модельной гаммы компании из Гудвуде – роскошный Pantom – получил версию кий Tempus.

Phantom Tempus посвящен времени. Именно его ход и замирание вдохновило команду Bespoke на создание такого эксклюзивного дизайна. Концепция Phantom Tempus построена вокруг ряда феноменов, связанных с космосом и понятием времени. Пульсары, астрономические объекты, открытые в 1967 году, стали одним из ключевых элементов дизайна. Их можно найти в самых недрах космоса: ближайший расположен на расстоянии 280 световых лет, или 2703 триллионов километров от Земли.

Пульсары – это нейтронные звезды, которые быстро вращаются. Они имеют сильное магнитное поле и выпускают импульсы электромагнитного излучения с выверенной частотой, что делает их наиболее точными часами в мире. Именно пульсары вышиты на потолке автомобилей Phantom Tempus, дополняя звездное небо оптоволоконными нитями, – этот дизайн получил название "Pulsar Headliner".

Другой аспект времени – иллюзия неподвижности, отраженная в работе под названием "замершие во времени" и размещена на передней панели. Из цельного куска алюминия отчеканена композиция из 100 колонн, каждая из которых анодирована в черный цвет и отполирована вручную, чтобы отражать свет. За счет игры света и тени создается эффект движения, словно работа повторяет движения волн.

Композицию точно описывает цитата Альберта Эйнштейна, отчеканенная на табличке и расположена в бардачке: "Разница между прошлым, настоящим и будущим – не более, чем иллюзия". Часы в передней панели специально не устанавливаются, символизируя свободу от ограничений во времени.

На внутренней обшивке дверей появился узор, который представляет собой закручивающуюся воронку из скопления звезд. Перфорация с подсветкой создает сотни сияющих огней, и в сочетании с контрастной кожей создает дополнительную глубину, формируя волшебную атмосферу, даже когда иллюминация не включена.

Кузова автомобилей коллекции Phantom Tempus покрыты новой краской оттенка Kairos Blue, символизирующий загадочную тьму космоса. В краску добавлены частицы слюды, которые переливаются на свету, словно звезды. Черное покрытие металлических деталей подчеркивает этот эффект.

В основе фигурки "Дух экстаза" каждого автомобиля будут высечены памятные дата и место, имеющих символическое значение для будущего владельца: это может быть дата свадьбы, рождения ребенка или карьерного триумфа.

Финальный штрих – коллекционный набор для шампанского, оформленный в концепции Tempus. На столике вручную нарисована композиция, изображающая пульсар. Внутри прячутся терморегулирующие капсулы для икры и шампанского, четыре бокала-флейты из выдувного стекла и перламутровая ложечка для черной икры.

Принимая во внимание ограничения на путешествия и встречи в условиях дистанцирования, команда Rolls-Royce создала презентацию Phantom Tempus в формате виртуальной реальности, которую можно посмотреть с помощью программы Google Cardboard. Клиенты могут детально изучить экстерьер и салон автомобиля в интерактивном формате 360 ° в удобное для них время.

Всего в коллекции войдут 20 автомобилей Phantom, каждый из которых уже нашел своего будущего владельца.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rolls-Royce создала эксклюзивный Phantom из редкого материала.