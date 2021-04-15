Rolls-Royce Cullinan получил набор аксессуаров для отдыха и вечеринок

Rolls-Royce Cullinan получил выдвижной ящик Recreation Module для аксессуаров, который имеет объем 48 литров и размещается в багажнике.

При заказе клиенты будут сообщать автопроизводителю, что они собираются ставить в ящик, и компания создает специальный контейнер для хранения этих предметов. Покупатели также могут выбрать точную цветовую гамму для этого отсека, как для других элементов Rolls-Royce. Об этом сообщает Motor1.

Ящик может содержать дополнительную пару кресел Rolls-Royce

Ящик также съемный. Клиент может заказать несколько его примеров с различными макетами для того, чтобы они могли выполнять конкретные задачи. Например, контейнер можно оборудовать барным и кухонным набором, содержащий доски, ножи, оборудование для смешивания коктейлей и бокалы Highball с монограммой от Rolls-Royce.

Чтобы по-настоящему насладиться вечеринкой, заказчики Cullinan могут указать опцию Viewing Suite, которая состоит из пары кресел, которые раскладываются, и выдвижного коктейльного стола.

Rolls-Royce придумал Recreation Module два года назад для проекта фотографа Марка Риччони, который фотографировал автомобильную культуру в Лос-Анджелесе. Тогда он содержал место для беспилотника DJI Mavic Mini, Apple iPad Pro, 16-дюймовый MacBook Pro, наушники с шумоподавлением и одежду от Supreme.

Recreation Module для проекта Марка Риччони Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнеры Mansory модифицировали Rolls-Royce Cullinan, которому расширили корпус, установили спойлер, а салон почти полностью покрыли кожей и деревом.