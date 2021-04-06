Breitling выпустил эксклюзивный хронограф в честь Bentley

Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество между компаниями Bentley и Breitling ознаменовалось выпуском очередного шедевра часового искусства.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition будет выпущена лимитированным тиражом всего 25 экземпляров.

Вдохновение при создании новинки мастера Breitling черпали в образе наручных часов Premier 40-х годов прошлого века, в результате чего модель сочетает в себе самые современные технологии изготовления с классическим дизайном.

Часы имеют корпус диаметром 42 мм, который выполнен из 18-каратного красного золота, изысканный браслет из крокодиловой кожи, а также прозрачную заднюю крышку из сапфира, открывающая взору великолепный механизм с ротором из 22-каратного золота. Особенностью модели является циферблат, окрашенный в цвет British racing green с отдельным окном, открывающим доступ к конструкции турбийона.

В часах используется фирменный механизм Caliber B21, а запас хода составляет около 55 часов. Корпус – водонепроницаемый и способен выдерживать погружение на глубину до 100 м.

В 2002 году, Bentley Motors предложила компании Breitling создать часы для купе Continental GT и с тех пор партнерские отношение продолжились с новой силой. Сегодня компания Breitling предлагает целую коллекцию часов, посвященных Bentley.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, часы Bugatti оценили в 280 тысяч долларов. Именно такую сумму потребуется выделить из семейного бюджета, если вы хотите стать обладателем настоящего шедевра часовых дел мастеров компании Jacob&Co.