Renault и Geely объединят усилия по продвижению гибридов

Французская Renault Group подписала меморандум о сотрудничестве с китайским холдингом Geely. В рамках совместного проекта Geely будет производить и реализовывать на рынке Китая гибридные модели под брендом Renault, а Renault поможет компании Lynk & Co организовать продажи в Южной Корее через свою дилерскую сеть.

Об этом сообщает пресс-служба французского концерна. Китайская Geely, крупнейший автопроизводитель Китая с частным капиталом, будет использовать свои ресурсы и технологии для производства гибридных автомобилей Renault на предприятии в Поднебесной.

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В свою очередь французский концерн “внесет свой вклад в стратегию развития бренда, обеспечение дистрибуции и сервиса". Новый потенциальный партнер позволит Renault вернуться на китайский рынок после окончания соглашения с Dongfeng Motor Group. Также предполагается, что гибридные автомобили Renault китайской сборки будут в будущем экспортироваться на другие рынки.

По мнению экспертов, партнерство между китайской и французской компаниями позволит также совместно проектировать и выпускать электромобили. Об этом свидетельствует официальное заявление, в котором говорится, что "оба партнера будут и дальше углубленно изучать потенциал в духе открытой и новаторской модели сотрудничества".

Производство гибридов Renault на собственных заводах Geely позволит компании получить новый опыт и технологии. Кроме того, китайская компании сможет использовать развитую сеть Renault Samsung Motor на рынке Южной Кореи для продвижения продукции бренда Lynk & Co.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Geely подписал соглашение о сотрудничестве с немецким концерном Daimler. В рамках партнерства Geely будет производить в Китае электромобили под брендом Smart, которые будут доступны для покупателей во всем мире. А презентация первенца новой генерации электрокаров Smart намечено на сентябрьское автошоу IAA-2021, которое откроется в Мюнхене.