Новый Smart презентуют осенью на автошоу IAA`2021 в Мюнхене

Компактный кроссовер Smart – представят на автошоу IAA`2021 в Мюнхене осенью нынешнего года. Первое детище совместного предприятия Daimler и Geely станет исключительно электрическим.

Об этом сообщает британский Autoexpress. Производство новинки будет организовано в Китае.

Несколько лет назад концерн Daimler создал с китайским холдингом Geely совместное предприятие, которое унаследовало бренд Smart. Роли в этом СП распределились следующим образом – команда во главе с шеф-дизайнером Daimler Гордоном Вагенером занимается стилистикой и обликом новых Smart, а китайские инженеры адаптируют под него электрическую модульную платформу SEA (Sustainable Experience Architecture). Первым результатом совместной работы станет электрический кроссовер. Дебют новинки состоится осенью на автошоу IAA`2021 в Мюнхене, который сменил в роли принимающей стороны Франкфурт.

По предварительным данным автомобиль получит расположенный сзади электромотор мощностью порядка 268 л.с., а также батарею емкостью 70 кВтч. Благодаря этому кроссовер сможет преодолевать без остановки примерно 350 км по циклу WLTP.

Новый Smart в первую очередь ориентирован на рынок Поднебесной, но новинка будет продаваться и в Европе. Первые серийные экземпляры ожидаются у дилеров марки в будущем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Geely объединит усилия с Baidu для создания электромобилей, а также выпустила электромобиль в стиле Porsche с запасом хода 700 км.