Renault больше не будет разрабатывать новые дизельные двигатели

Французская компания Renault больше не будет вкладывать деньги в разработку дизельных двигателей нового поколения.

Генеральный директор бренда Лука де Мео рассказал, что уже существующие агрегаты dCi адаптируют к более строгим стандартам выбросов. Однако еще неизвестно, перестанут ли существовать дизели Renault в эпоху Евро-7. Хотя на фоне спроса на гибриды и электромобили в Европе, не будет удивительно, что дизели французов исчезнут с рынка в 2025 году. Об этом сообщает Motor1.

Можно с уверенностью сказать, что Renault уже в основном отказался от дизельного двигателя. Некоторые из моделей больше не доступны с таким агрегатом, а многие из будущих новинок теряют дизельные варианты своих предшественников. Даже Dacia перешла на бездизельний ряд для своего последнего поколения автомобилей в Европе.

Издание отмечает, что дизельный двигатель, как правило, имеет меньшие выбросы CO2, чем аналогичный бензиновый двигатель. И согласно последним стандартам Евро 6D, выбросы NOx почти одинаковые между ними – 0,06 г на километр для бензиновых двигателей и 0,08 г/км для дизельных двигателей. Однако, похоже, что уже поздно спасти дизельный двигатель.

Многие производители отказываются от такого агрегата и направляют деньги на электрифицированные двигатели. Ранее об этом объявили Lexus, Mitsubishi, Nissan, Volvo и многие другие компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Audi остановила разработку новых двигателей внутреннего сгорания, а существующие агрегаты будут адаптировать к стандартам Евро-7.