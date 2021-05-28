Редкий 'Москвич' продают по цене Toyota RAV4

В одном из салонов по продаже автомобилей престижных брендов и раритетов выставили на продажу отреставрированный фургон "Москвич 400-422". Один из немногих сохранившихся до наших дней экземпляров готовы отдать по цене современного кроссовера Toyota RAV4.

Об этом сообщается на сайте компании. Развозные фургоны с деревянным кузовом на шасси "Москвича 400/401" выпускались с 1949 по 1956 год. В народе автомобиль метко окрестили "Буратино".

За семь лет МЗМА выпустил 11129 таких автомобилей, которые распределялись по предприятиям и в частные руки не продавались. Одним из наиболее популярных мест работы версий "400-422" и более поздней модификации "401-422" было Министерство связи СССР. Фургоны использовались для перевозки почты и контейнеров с монетами для телефонов-автоматов.

Автомобиль мог перевозить грузы весом до 250 кг. Кузов имел три двери: две боковые для водителя и пассажира и двухстворчатую заднюю для грузового отделения. Каркас кузова выполнен из березы и собран на специальном клее и болтах. Филенки кузовных панелей изготовлены из бакелитовой фанеры и снаружи покрыты защитным лаком. Деревянная крыша кузова оббита дермантином.

От обычного серийного седана "Москвич-400-420" грузовой фургон отличался усиленной рессорной подвеской с 8-ю рессорами. Кроме того, иной кузов потребовал изменения горловины бензобака, крепления заднего бампера, а также иной электропроводки.

Также под полом фургона есть отделение для запасного колеса, а на задней двери появился новый кронштейн для крепления номерного знака.

Предлагаемый на продажу экземпляр был изготовлен в 1954 году. Он оснащен 26-сильным бензиновым мотором объемом 1070 см3 и механической 3-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль прошел глубокую реставрацию, а многие элементы были изготовлены заново по оригинальным чертежам. На одометре машины – 78152 км.

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