Редкий "Москвич" продают по цене Toyota RAV4

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Редкий 'Москвич' продают по цене Toyota RAV4

В одном из салонов по продаже автомобилей престижных брендов и раритетов выставили на продажу отреставрированный фургон "Москвич 400-422". Один из немногих сохранившихся до наших дней экземпляров готовы отдать по цене современного кроссовера Toyota RAV4.

Об этом сообщается на сайте компании. Развозные фургоны с деревянным кузовом на шасси "Москвича 400/401" выпускались с 1949 по 1956 год. В народе автомобиль метко окрестили "Буратино".

Каркас кузова выполнен из березы и собран на специальном клее и болтах

За семь лет МЗМА выпустил 11129 таких автомобилей, которые распределялись по предприятиям и в частные руки не продавались. Одним из наиболее популярных мест работы версий "400-422" и более поздней модификации "401-422" было Министерство связи СССР. Фургоны использовались для перевозки почты и контейнеров с монетами для телефонов-автоматов.

Органы управления ничем не отличаются от обычного седана
Автомобиль имел двухместный салон
"Буратино" мог перевозить грузы весом до 250 кг

Автомобиль мог перевозить грузы весом до 250 кг. Кузов имел три двери: две боковые для водителя и пассажира и двухстворчатую заднюю для грузового отделения. Каркас кузова выполнен из березы и собран на специальном клее и болтах. Филенки кузовных панелей изготовлены из бакелитовой фанеры и снаружи покрыты защитным лаком. Деревянная крыша кузова оббита дермантином.

На одометре машины – 78152 км

От обычного серийного седана "Москвич-400-420" грузовой фургон отличался усиленной рессорной подвеской с 8-ю рессорами. Кроме того, иной кузов потребовал изменения горловины бензобака, крепления заднего бампера, а также иной электропроводки.

Под полом фургона есть отделение для запасного колеса

Также под полом фургона есть отделение для запасного колеса, а на задней двери появился новый кронштейн для крепления номерного знака.

На задней двери появился новый кронштейн для крепления номерного знака

Предлагаемый на продажу экземпляр был изготовлен в 1954 году. Он оснащен 26-сильным бензиновым мотором объемом 1070 см3 и механической 3-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль прошел глубокую реставрацию, а многие элементы были изготовлены заново по оригинальным чертежам. На одометре машины – 78152 км.

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