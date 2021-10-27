Range Rover пятого поколения представили в Великобритании

Британская компания Jaguar Land Rover презентовала флагманский внедорожник Range Rover пятой генерации. Новинка выросла в размерах и обзавелась электрифицированными двигателями.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль построен на совершенно новой модульной платформе и стал крупнее по всем параметрам. В частности, длина выросла на 53 мм, а колесная база – на 75 мм. Как и прежде, Range Rover предложен в двух вариантах – стандартном SWB (длина 5052 мм) и удлиненном LWB на 200 мм. Высота машины увеличена до 1870 мм.

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Помимо разных габаритов, покупатели могут выбирать между тремя вариантами салона – 4, 5 или 7-местным (в версии LWB). Раздельные задние сидения в стандартном исполнении имеют регулируемые по углу наклона спинки, а опционные кресла повышенной комфортности снабжены электроприводом и имеют больший диапазон регулировок.

Новый Range Rover получил электронную архитектуру EVA 2.0, которая объединяет свыше 70 электронных блоков и может обновляться "по воздуху". Водитель получает оперативную информацию от цифровой шкалы приборов диагональю 13,7 дюйма, также есть проекционный дисплей. Инфо-развлекательная система Pivi Pro имеет изогнутый сенсорный дисплей диагональю 13,1 дюйма. Четырехзонный климат-контроль с отдельными кондиционером и обогревателем для задней части салона имеет привычные аналоговые контроллеры. В салонное зеркало встроен экран, на который передается изображение от камеры заднего вида, расположенной на крыше.

Для пассажиров второго ряда предусмотрены два 11,4-дюймовых экрана, а в версиях с 4-местным салоном появится 8-дюймовый сенсорный дисплей в центральном подлокотнике.

Покупатели могут выбирать из широкой палитры цветов и материалов отделки салона, в которой есть как текстильная ткань, шерсть, различные варианты кожи, включая анилиновую.

В зависимости от конфигурации салона объем багажного отделения варьируется от 312 до 1061 л. Дверь багажника традиционно состоит из двух частей и снабжена электроприводом. В качестве опции можно заказать электроприводы и остальных дверей автомобиля.

Автомобиль оснащен независимой пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами Bilstein. Активные стабилизаторы с 48-вольтовыми электромоторами используются для подавления кренов на дорогах с твердым покрытием. Кроме того, автомобиль получил полноуправляемое шасси уже в базовой комплектации. Электрические активаторы могут поворачивать задние колеса на угол до 7,3 градуса. На скорости до 50 км/ч задние колеса отклоняются в противоположную сторону с передними для улучшения маневренности, а после 50 км/ч все колеса поворачиваются в одну сторону для повышения стабильности.

Дорожный просвет в стандартном положении пневмоподвески — 160 мм, на парковке он уменьшается до 110 мм, а на бездорожье его можно увеличить до 295 мм. Внедорожник способен преодолеть брод глубиной до 900 мм и подъем крутизной 45 градусов.

Силовые агрегаты нового Range Rover включают широкую гамму из 6 и 8-цилиндровых моторов. Топовая версия P530 оснащена 4,4-литровым битурбированным мотором V8 от компании BMW. Он развивает мощность 530 л.с., а момент достигает 750 Нм. Такой Range Rover может разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с, а максимальная скорость достигает 250 км/ч.

Для поклонников PHEV-гибридов адресованы версии P440e и P510e. Есть две версии со вспомогательными стартер-генераторами (MHEV) – P360 и P400 Ingenium. А для любителей моторов на "тяжелом топливе" подготовили три турбодизеля – D250, D300 и D350 мощностью от 249 до 350 л.с.

Все версии внедорожника оснащаются 8-ступенчатым "автоматом" ZF, 2-ступенчатой раздаточной коробкой и управляемым электроникой задним межколесным дифференциалом. На смену постоянному полному приводу пришла трансмиссия с многодисковой муфтой подключения передней оси. Она автоматически отключает привод на передние колеса в зависимости от скорости и дорожных условий.

Новый Range Rover уже доступен для заказа в Украине по цене от 4 млн грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Range Rover показал спецверсию для Японии.