Range Rover пятого поколения представили в Великобритании

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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1,0 т.
Range Rover пятого поколения представили в Великобритании

Британская компания Jaguar Land Rover презентовала флагманский внедорожник Range Rover пятой генерации. Новинка выросла в размерах и обзавелась электрифицированными двигателями.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль построен на совершенно новой модульной платформе и стал крупнее по всем параметрам. В частности, длина выросла на 53 мм, а колесная база – на 75 мм. Как и прежде, Range Rover предложен в двух вариантах – стандартном SWB (длина 5052 мм) и удлиненном LWB на 200 мм. Высота машины увеличена до 1870 мм.

Автомобиль построен на совершенно новой модульной платформе и стал крупнее по всем параметрам
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Помимо разных габаритов, покупатели могут выбирать между тремя вариантами салона – 4, 5 или 7-местным (в версии LWB). Раздельные задние сидения в стандартном исполнении имеют регулируемые по углу наклона спинки, а опционные кресла повышенной комфортности снабжены электроприводом и имеют больший диапазон регулировок.

Новый Range Rover получил электронную архитектуру EVA 2.0, которая объединяет свыше 70 электронных блоков и может обновляться "по воздуху". Водитель получает оперативную информацию от цифровой шкалы приборов диагональю 13,7 дюйма, также есть проекционный дисплей. Инфо-развлекательная система Pivi Pro имеет изогнутый сенсорный дисплей диагональю 13,1 дюйма. Четырехзонный климат-контроль с отдельными кондиционером и обогревателем для задней части салона имеет привычные аналоговые контроллеры. В салонное зеркало встроен экран, на который передается изображение от камеры заднего вида, расположенной на крыше.

Водитель получает оперативную информацию от цифровой шкалы приборов диагональю 13,7 дюйма

Для пассажиров второго ряда предусмотрены два 11,4-дюймовых экрана, а в версиях с 4-местным салоном появится 8-дюймовый сенсорный дисплей в центральном подлокотнике.

Покупатели могут выбирать из широкой палитры цветов и материалов отделки салона, в которой есть как текстильная ткань, шерсть, различные варианты кожи, включая анилиновую.

Покупатели могут выбирать из широкой палитры цветов и материалов отделки салона

В зависимости от конфигурации салона объем багажного отделения варьируется от 312 до 1061 л. Дверь багажника традиционно состоит из двух частей и снабжена электроприводом. В качестве опции можно заказать электроприводы и остальных дверей автомобиля.

Автомобиль оснащен независимой пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами Bilstein. Активные стабилизаторы с 48-вольтовыми электромоторами используются для подавления кренов на дорогах с твердым покрытием. Кроме того, автомобиль получил полноуправляемое шасси уже в базовой комплектации. Электрические активаторы могут поворачивать задние колеса на угол до 7,3 градуса. На скорости до 50 км/ч задние колеса отклоняются в противоположную сторону с передними для улучшения маневренности, а после 50 км/ч все колеса поворачиваются в одну сторону для повышения стабильности.

Дорожный просвет в стандартном положении пневмоподвески — 160 мм, на парковке он уменьшается до 110 мм, а на бездорожье его можно увеличить до 295 мм. Внедорожник способен преодолеть брод глубиной до 900 мм и подъем крутизной 45 градусов.

Силовые агрегаты нового Range Rover включают широкую гамму из 6 и 8-цилиндровых моторов

Силовые агрегаты нового Range Rover включают широкую гамму из 6 и 8-цилиндровых моторов. Топовая версия P530 оснащена 4,4-литровым битурбированным мотором V8 от компании BMW. Он развивает мощность 530 л.с., а момент достигает 750 Нм. Такой Range Rover может разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с, а максимальная скорость достигает 250 км/ч.

Для поклонников PHEV-гибридов адресованы версии P440e и P510e. Есть две версии со вспомогательными стартер-генераторами (MHEV) – P360 и P400 Ingenium. А для любителей моторов на "тяжелом топливе" подготовили три турбодизеля – D250, D300 и D350 мощностью от 249 до 350 л.с.

Все версии внедорожника оснащаются 8-ступенчатым "автоматом" ZF, 2-ступенчатой раздаточной коробкой и управляемым электроникой задним межколесным дифференциалом. На смену постоянному полному приводу пришла трансмиссия с многодисковой муфтой подключения передней оси. Она автоматически отключает привод на передние колеса в зависимости от скорости и дорожных условий.

На смену постоянному полному приводу пришла трансмиссия с многодисковой муфтой подключения передней оси

Новый Range Rover уже доступен для заказа в Украине по цене от 4 млн грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Range Rover показал спецверсию для Японии.

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