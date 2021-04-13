Прототип Mercedes-AMG C63 увидели на тестах

Прототип вероятного будущего Mercedes-AMG C63 заметили в камуфляже во время дорожных испытаний.

Этот специальный C-Class имеет несколько очень больших крыльев, которые намекают на то, что это может быть будущий гибридный седан AMG C63. Шпионы обратили внимание на его бесшумную езду, что может подтвердить отсутствие V8 под капотом этого авто. Об этом сообщает Motor1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По слухам, Mercedes-AMG предложит гибридные версии своих 2,0-литровых турбированных рядных двигателей и 4,0-литровых двухмоторных V8. Большой гибрид V8 зарезервирован для продуктов высшего уровня, таких как купе Mercedes-AMG GT и седан. Меньший – будет в продуктах среднего уровня, таких как AMG C63, тогда как AMG базового уровня не получат гибридные компоненты и просто предложат усиленный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами.

Это серьезный отход от прошлого Mercedes-AMG как бренда, ориентированного на V8, и известного тем, что он строил некоторые из лучших по звучанию автомобилей. Но то, что теряется в театральности, воздается в производительности и стабильности. Mercedes-AMG многому научился от своей доминирующей команды F1, а семь титулов конструкторов доказывают, что они знают кое-что о построении быстрого гибрида.

Эта огромная перемена для AMG C63, безусловно, является шоком, однако, это признак времени. Спортивные седаны должны развиваться, чтобы выжить, и нет простого способа предложить высокопроизводительный V8 без гибридной помощи. К счастью, правила, касающиеся выбросов, заставили автомобильные компании создавать еще более быстрее продукты, и очень интересно, насколько быстрой является новая линейка Mercedes-AMG.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, гибридные автомобили Mercedes-AMG смогут заряжать свои батареи во время дрифта, а будущие силовые агрегаты бренда смогут производить до 804 л. с.