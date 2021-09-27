Продать и купить авто можно будет через Дію: как это будет работать

В Украине обещают запустить онлайн-услугу заключения договора купли-продажи авто. Сделать это можно будет через интернет в Электронном кабинете водителя и на портале Дія.

Нововведение предусмотрено постановлением Кабмина Украины от 22 сентября №1007. Оно будет реализовано в МВД в течение полугода после вступления документа в силу. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Вводя предоставления государственных услуг онлайн, мы заботимся не только о доступности государственных услуг, но и о сокращении времени их получения", – отметили в Министерстве внутренних дел.

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Пользователю Дії или Электронного кабинета водителя нужно авторизоваться.

Продавец и покупатель далее заполняют договор (специальную форму) в электронном виде.

После этого документ будет направляться в сервисный центр МВД автоматически. Там будут проведены все предусмотренные проверки в реестрах.

Если после обработки администратором договор будет одобрен, продавец и покупатель накладывают квалифицированные электронные подписи. После этого шага договор считается заключенным.

Напомним, что на портале Дія до конца 2021 года появится возможность оформлять социальные выплаты. Пилотный проект будет запущен в двух областях – Киевской и Житомирской.

Кроме того, украинские призывники, военнообязанные и резервисты смогут менять через Дію регистрацию места проживания. Правда, онлайн-сервис "Е-регистрация" пока работает в тестовом режиме.

Как писал OBOZREVATEL, в конце августа в приложении Дія для всех украинцев стала доступна услуга по получению COVID-сертификатов. Как сгенерировать "желтый" документ о вакцинации против коронавируса – читайте по ссылке.