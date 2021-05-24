Porsche с модным брендом возродил свою модель 911 SC

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
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Porsche 911 SC

Porsche в сотрудничестве с американским модным брендом Aimé Leon Dore восстановил модель 911 SC. В работе над экстерьером и интерьером дизайнеры были сконцентрированы на мелких деталях.

911 SC или Super Carrera производился с 1978 по 1983 и был важным автомобилем в истории компании. С более 58 000 проданных единиц бренд решил взять один пример и отреставрировать его. Об этом сообщает Motor1.

Восстановленный Porsche 911 SC

По словам основателя и креативного директора ALD Тедди Сантиса, проект получился очень личным и основан на корнях и ценностях его семьи. 911 SC отделан классическим оливковым цветом Porsche, а также ему установили багажник на крыше, вспомогательные фонари и колеса Fuchs для повседневного пользования.

Для дополнения внешнего вида ALD использовал в интерьере персидские коврики, которые постелили на полу и интегрировали в дверные карты. Также были восстановлены сиденья Recaro и еще много вещей, которые можно увидеть в салоне. Отмечается, что все сделано вручную.

Салон автомобиля

Автомобиль будет выставлен в магазине ALD в центре Манхэттена, Нью-Йорк, с 21 по 23 мая. Также вместе с машиной представят специальную коллекцию одежды.

Это уже не первое сотрудничество Porsche и ALD. В прошлом году они вместе восстановили Type 964 911 Carrera 4.

Aimé Leon Dore использовал персидские коврики

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche отреставрировала раллийный болид 924 Carrera GTS, на котором выступал немецкий гонщик Вальтер Рёрль.

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