Porsche с модным брендом возродил свою модель 911 SC

Porsche в сотрудничестве с американским модным брендом Aimé Leon Dore восстановил модель 911 SC. В работе над экстерьером и интерьером дизайнеры были сконцентрированы на мелких деталях.

911 SC или Super Carrera производился с 1978 по 1983 и был важным автомобилем в истории компании. С более 58 000 проданных единиц бренд решил взять один пример и отреставрировать его. Об этом сообщает Motor1.

По словам основателя и креативного директора ALD Тедди Сантиса, проект получился очень личным и основан на корнях и ценностях его семьи. 911 SC отделан классическим оливковым цветом Porsche, а также ему установили багажник на крыше, вспомогательные фонари и колеса Fuchs для повседневного пользования.

Для дополнения внешнего вида ALD использовал в интерьере персидские коврики, которые постелили на полу и интегрировали в дверные карты. Также были восстановлены сиденья Recaro и еще много вещей, которые можно увидеть в салоне. Отмечается, что все сделано вручную.

Автомобиль будет выставлен в магазине ALD в центре Манхэттена, Нью-Йорк, с 21 по 23 мая. Также вместе с машиной представят специальную коллекцию одежды.

Это уже не первое сотрудничество Porsche и ALD. В прошлом году они вместе восстановили Type 964 911 Carrera 4.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche отреставрировала раллийный болид 924 Carrera GTS, на котором выступал немецкий гонщик Вальтер Рёрль.