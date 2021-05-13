Porsche предлагает программу по максимальной персонализации авто

Компания Porsche объявила о расширении своей программы по персонализации авто. При заказе клиенты имеют возможность сделать уникальным экстерьер и интерьер модели.

Программа действует в подразделениях марки Tequipment и Classic, в которых увеличился ассортимент продуктов и услуг. Это дает возможность сделать свои автомобили максимально индивидуальным. Об этом сообщает Motor1.

Клиенты могут обратиться к дизайнерам модели и выбрать ряд индивидуальных настроек, в которые входят внешняя отделка, отпечатки на напольных ковриках, подсветка дверей и проектор с логотипом в двери автомобиля.

Персонализация также включает настройки для бездорожья и доступна для поддержанных транспортных средств. Также Porsche предлагает многочисленные аксессуары и варианты модернизации для индивидуальных транспортных средств.

В то же время в пожеланиях есть ограничения. Нельзя копировать дизайнерские особенности других автопроизводителей. Porsche обещает воплотить каждую просьбу, но в рамках разумного.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche опубликовал тизер будущего электрического внедорожника Macan.