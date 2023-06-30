Porsche посвятил особую серии модели 911 гонке в Ле-Мане

Немецкая компания Porsche подготовила лимитированную серию культовой модели 911, посвященную легендарному 24-часовому марафону в Ле-Мане. Новинка получила 25 уникальных компонентов, напоминающих о гоночных болидах Porsche 356 SL и 911 GT1 Le Mans.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для своих поклонников, фанов автоспорта и коллекционеров компания подготовила эксклюзивную серию из 72 спорткаров Porsche 911 Carrera GTS в особом исполнении Le Mans Centenaire Edition. Она посвящена 100-летию гонки, которая впервые состоялась летом 1923 года. Напомним, что за всю историю проведения гонок в Ле-Мане бренд Porsche является рекордсменом. На его счету 19 абсолютных побед и 110 призов в классах.

Новинка построена на базе версии 911 Carrera GTS с многочисленными доработками, напоминающими о спортивных успехах бренда на трассе Сарта. Вдохновение создатели черпали в образе двух призеров Ле-Мана – Porsche 356 SL, который выиграл гонку в своем классе в 1951 году, а также болида 911 GT1, одержавшей победу в 1998 году.

В частности, от 356 SL новинка унаследовала серебристый оттенок The Le Mans Silver, номер 46 на дверях и синюю кожаную отделку интерьера цвета Graphite Blue с велюровыми вставками на сиденьях. Воздухозаборники вместо боковых задних стекол, золотистые легкосплавные диски и красные ремни безопасности – отсылка к образу болида 911 GT1.

Крышку моторного отсека украсили надписью Born in Le Mans и значком Porsche 24h Le Mans, а центральные стойки – значками Le Mans Centenaire Edition 1923-2023 с силуэтом трассы. Символика гонки используется также для отделки сидений, приборной панели, центрального подлокотника и на накладках на порогах дверей. Также каждый владелец получит специальный ключ и книгу с фотографиями производственного процесса на заводе в Цуффенхаузене и в мастерских Porsche Exclusive Manufaktur.

Автомобиль оснащен 3-литровым оппозитным мотором с двойным турбонаддувом. Он развивает мощность 480 л.с. (353 кВт) и обладает крутящим моментом 570 Нм. Привод задних колес осуществляется посредством 7-ступенчатой "механики" или 8-ступенчатой роботизированной КП PDK.

Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition оценили в 237819 евро, что на 79104 евро дороже стандартного купе Carrera GTS. Приобрести новинку можно исключительно у французских дилеров бренда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche празднует в этом году свое 75-летие.