Porsche бесплатно обновит программное обеспечение моделей Taycan

Porsche подготовила бесплатное обновление программного обеспечения для электрокаров Taycan. Оно доступно для автомобилей 2020 модельного года.

Обновление включает совершенствование динамики вождения, новые интеллектуальные функции зарядки, дополнительные функции для системы управления коммуникациями Porsche (PCM) и дополнительные функции Porsche Connect. Об этом сообщили на сайте компании.

Для моделей Taycan с адаптивной пневматической подвеской обновление включает новую функцию Smartlift. Это позволяет программировать авто таким образом, чтобы его высота езды автоматически поднималась в определенных местах, таких как дорожные бугры или подъезды к гаражу.

Еще одно обновление – оптимизированное управление шасси улучшает контроль сцепления и ускорения в Taycan Turbo S. Благодаря этому с нуля до 200 км/ч он разгоняется всего за 9,6 секунды вместе с Launch Control, что на 0,2 секунды быстрее, чем раньше .

Функция Smartlift автоматически будет поднимать высоту езды, где это нужно Porsche

Также теперь можно установить уровень заряда, с которым Taycan должен достичь указанного пункта назначения. Во время зарядки водитель получает сообщение в транспортном средстве и в приложении, когда достигнут необходимый уровень.

Благодаря новой функции сбережения емкость подзарядки можно уменьшить с 270 до 200 кВт, если это нужно. Из-за этого снижается температура батареи во время зарядки, что уменьшает вредное воздействие на нее и делает высокоэффективный процесс зарядки. Дополнительное бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 22 кВт будет доступно на некоторых рынках с конца 2021 года.

Навигационная система также была доработана. Теперь информация о дорожном движении на карту отображается в режиме онлайн. Кроме того, для тех, кто подключает Apple ID, теперь может использовать функции Apple Podcasts и функции Apple Music Lyrics. А благодаря Apple CarPlay, программы iPhone теперь доступны в системе Porsche Communication Management (PCM) через беспроводное подключение.

Обновление также включает значительную оптимизацию программного обеспечения для многочисленных блоков управления. Из-за этого автомобиль нужно адаптировать и откалибровать его компоненты. Поэтому для этого нужно посетить центр Porsche.

Теперь в Taycan можно пользоваться Apple Podcasts и Apple Music Lyrics Porsche

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche представила новый электрический кроссовер Taycan Cross Turismo. От седана он унаследовал превосходные технические характеристики и дальностью хода.