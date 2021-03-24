Porsche безкоштовно оновить програмне забезпечення моделей Taycan

Porsche підготувала безкоштовне оновлення програмного забезпечення для електрокарів Taycan. Воно доступне для автомобілів 2020 модельного року.

Оновлення включає вдосконалення динаміки водіння, нові інтелектуальні функції зарядки, додаткові функції для системи управління комунікаціями Porsche (PCM) та додаткові функції Porsche Connect. Про це повідомили на сайті компанії.

Для моделей Taycan з адаптивною пневматичною підвіскою оновлення включає нову функцію Smartlift. Це дозволяє програмувати авто таким чином, щоб його висота їзди автоматично піднімалася в певних місцях, таких як дорожні горби або під'їзди до гаража.

Ще одне оновлення – оптимізоване управління шасі, що покращує контроль зчеплення і прискорення у Taycan Turbo S. Завдяки цьому з нуля до 200 км/год він розганяється всього за 9,6 секунди разом із Launch Control, що на 0,2 секунди швидше ніж раніше.

Функція Smartlift автоматично підніматиме висоту їзди, де це потрібно Porsche

Також тепер можна встановити рівень заряду, з яким Taycan повинен досягти вказаного пункту призначення. Під час зарядки водій отримує повідомлення в транспортному засобі та в додатку, коли досягнутий необхідний рівень.

Завдяки новій функції заощадження ємність заряджання можна зменшити з 270 до 200 кВт, якщо це потрібно. Через це знижується температура батареї під час заряджання, що зменшує шкідливий вплив на неї та робить високоефективний процес зарядки. Додатковий бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 22 кВт буде доступний на деяких ринках з кінця 2021 року.

Навігаційна система також була доопрацьована. Тепер інформація про дорожній рух на карту відображається в режимі онлайн. Крім того, для тих, хто підключає Apple ID, тепер може використовувати функції Apple Podcasts та функції Apple Music Lyrics. А завдяки Apple CarPlay, програми iPhone тепер доступні в системі Porsche Communication Management (PCM) через бездротове підключення.

Оновлення також включає значну оптимізацію програмного забезпечення для численних блоків управління. Через це автомобіль потрібно адаптувати та відкалібрувати його компоненти. Тому для цього потрібно відвідати центр Porsche.

Тепер в Taycan можна користуватися Apple Podcasts та Apple Music Lyrics Porsche

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Porsche презентувала новий електричний кросовер Taycan Cross Turismo. Від седана він успадкував чудові технічні характеристики та дальністю ходу.