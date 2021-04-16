Porsche 911 с большим клиренсом заметили на тестах

Porsche 911 с большим дорожным просветом снова заметили на испытаниях, но на этот раз на гоночной трассе Нюрбургринг.

Впервые эту модель увидели в октябре прошлого года, и тогда она вызвала немало вопросов. Прототип имел белые расширения на колесных арках. Эти странные детали он давно уже потерял и сейчас новинку заметили совсем без камуфляжа. Об этом сообщает Motor1.

Последний раз автомобиль видели в феврале во время его тестирования в Северной Европе. С тех пор изменения почти незаметны. 911 имеет такой же высокий клиренс, но получил доработанные расширения для колесных арок.

Передний и задний бамперы несколько переработаны, чтобы обеспечить лучшие углы съезда и выезда. Изменение дизайна задней части заметно из-за более высокого размещения номерного знака.

Детали силового агрегата остаются тайной, но вряд ли он будет слабее, чем у Carrera 4S. Это может означать, что этот 911 мог бы производить 443 лошадиные силы и 528 Ньютон-метров крутящего момента от 3-литрового турбированного двигателя с двумя турбонаддувами, который также установлен в 4S. Ожидается, что полный привод будет стандартным оборудованием.

Это авто может быть дороже, чем стартовая стоимость 4S в 122 400 долларов, учитывая добавленные внедорожные модификации. До сих пор неизвестно, какое название получит новинка и какой у нее будет тираж производства.

Задняя часть высокого Porsche 911 Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Singer Vehicle Design и Tuthill представили внедорожник, созданный по мотивам раллийных Porsche 80-х годов.