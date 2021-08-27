Подержанные авто с американских аукционов подорожают: названы причины

Американский аукцион страховых автомобилей Copart увеличивает размер своей комиссии. Теперь покупателям придется заплатить за услуги как минимум на $100-110 больше.

Об этом сообщает группа "Автоэксперты IAAI & Copart" в Facebook. Согласно опубликованным на сайте аукциона данным, на автомобили стоимостью более 4 тысяч долларов комиссия вырастет на $100-110 независимо от того, покупаете вы один автомобиль в год или несколько. Аукционный сбор для автомобилей, купленных по цене от $15000 будет начисляться по увеличенному тарифу как для физических, так и для юридических лиц.

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В Copart не поясняют увеличение аукционного сбора, причем, в этом году это уже не первое повышение комиссии компанией. По мнению аналитиков, изменение стоимости услуг объясняется ажиотажным спросом на подержанные автомобили в США и других странах. Кроме того, по причине перебоев с поставками новых автомобилей, вызванных недостатком электронных чипов у автопроизводителей и пандемией коронавируса, на рынке б/у машин стали повышаться цены.

Еще одна неприятная новость для потенциальных покупателей "битков" из США – новые тарифы на услуги перевозчиков. Из-за опасений по поводу возможного возгорания батарей, компании по доставке машин из США решили повысить цены на б/у электромобили.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы побили рекорд по покупке подержанных авто.