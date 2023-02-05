Пикап Toyota Hilux превратили в дом на колесах

Японское тюнинг-ателье Direct Cars представило роскошный кемпер на базе популярного пикапа Toyota Hilux. Новинка адресована любителям экстремальных путешествий и оснащена всем необходимым для отдыха вдали от благ цивилизации.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обычно кемперы строят на базе микроавтобусов или легких грузовиков, но у таких машин есть один ощутимы недостаток – размеры и конструктивные плохо сочетаются с проходимостью на бездорожье. Для любителей путешествий в труднодоступные места нашей планеты компания Direct Cars предлагает полноценный вездеход со всем необходимым оснащением для комфортного отдыха, на котором можно отправиться туда, где еще не ступала нога человека. Для этого за основу для своего нового детища японские специалисты выбрали надежный и выносливый пикап Toyota.

Новинка получила обозначение BR75 SUV Adventure Camper. Он создан на базе модели Hilux с двойной кабиной. Вместо грузовой площадки установили жилой модуль с высокой крышей обтекаемой формы. Салон позволяет вместить 5 человек, а на привале пассажирское отделение можно превратить в спальню для двух взрослых и двух детей.

Для удобства передвижения заднюю стенку кабины пикапа удалили, объединив жилое отделение с салоном машины. Для внутренней отделки кемпера используются деревянные панели. В жилом отсеке есть необходимая мебель, включая складной стол и две скамейки. Поднимающаяся крыша позволяет на стоянке передвигаться в жилом модуле в полный рост, кроме того, это обеспечивает естественное освещение внутри отсека.

После приема пищи путешественники могут легко сложить стол и превратить салон в спальню с двумя кроватями. Первая имеет длину 2,3 м и позволяет полноценно отдохнуть двум взрослым, а в задней части предусмотрена двуспальная кровать длиной 1,66 с для детей. По обе стороны жилого отсека есть боковые окна, а многочисленные полки и отделения позволяют разместить одежду, обувь и прочие необходимые в путешествии вещи для всей семьи.

Для максимального комфорта в жилом модуле есть кондиционер с сенсорной панелью управления. В задней части кемпера предусмотрена небольшая комната с душем, умывальником, зеркалом, небольшим складным столиком и полочками для принадлежностей. Попасть в душевую можно как изнутри, так и снаружи, а водонепроницаемое покрытие пола позволит при необходимости разместить в душевой мокрую или грязную одежду, а также инвентарь.

Для питания всего оборудования кемпера предусмотрена отдельная аккумуляторная батарея на 200 Aч. При движении она подзаряжается от бортовой сети автомобиля, а кроме того, дополнительную зарядку обеспечит расположенная на крыше солнечная панель мощностью 200 Вт. В машине есть три бака для воды – на 20, 45 и 85 литров. Кроме того, помимо нескольких розеток в салоне кемпера есть еще два внешних разъема для подключения электрооборудования на привале.

Direct Cars предлагает два варианта исполнения кемпера. Базовая версия на шасси Toyota Hilux Z обойдется в $83931, а более дорогой вариант на основе Hilux GR Sport оценивается в $95121. Кроме того, покупатели смогут расширить оснащение новинки дополнительными опциями и аксессуарами в соответствии с индивидуальными вкусами и потребностями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan подготовила кемпер для путешественников. Новинка может перевозить до шести человек, имеет четыре спальных места и все необходимое для путешествия.