Пикап Mazda BT-50 Thunder раскрыто с внедорожными дополнениями

Mazda представила обновленный пикап BT-50 с приставкой Thunder, который получил внедорожные модификации.

Модель доступна с двойной кабиной. Она отличается от своих братьев матово-черной отделкой, черными 18-дюймовыми легкосплавными колесами и светодиодными фарами от Lightforce. Об этом сообщает сайт autoevolution.

Под капотом 3,0-литровый турбодизель от Isuzu мощностью 188 лошадиных сил и 450 Нм. Доступна шестиступенчатая механическая и автоматическая коробка передач. Также авто имеет полный привод, блокирующий задний дифференциал и систему управления спуском на холме.

Со стандартной трансмиссией полезную нагрузку оценили в 897 кг. В движении буксировочная мощность составляет 750 кг, тогда как на месте – 3500 килограммов.

Автомобиль стоит 50 430 американских долларов. Версия с АКП дороже – 52 655 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mazda3 и родственный кроссовер CX-30 оснастят новым высокотехнологичным улучшенным мотором e-Skyactiv X. Он развивает мощность 186 л.с., а крутящий момент вырос до 240 Нм.

Также Mazda представила новую спортивную версию своей популярной модели MX-5, получившую обозначение GT RS. Она будет доступна с мягким верхом и в варианте купе-кабриолет RF.