Пікап Mazda BT-50 Thunder розкрито з позашляховими доповненнями

Mazda презентувала оновлений пікап BT-50 із приставкою Thunder, який отримав позашляхові модифікації.

Модель доступна з подвійною кабіною. Вона вирізняється з-поміж своїх братів матово-чорною обробкою, чорними 18-дюймовими легкосплавними колесами та світлодіодними фарами від Lightforce. Про це повідомляє сайт autoevolution.

Під капотом 3,0-літровий турбодизель від Isuzu потужністю 188 кінських сил і 450 Нм. Доступна шестиступенева механічна та автоматична коробка передач. Також авто має повний привід, блокувальний задній диференціал та систему управління спуском на пагорбі.

Зі стандартною трансмісією корисне навантаження оцінили в 897 кг. У русі буксирувальна потужність становить 750 кг, тоді як на місці – 3500 кілограмів.

Автомобіль коштує 50 430 американських доларів. Версія з АКП дорожча – 52 655 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mazda3 та споріднений кросовер CX-30 оснастять новим високотехнологічним поліпшеним мотором e-Skyactiv X. Він розвиває потужність 186 к.с., а крутний момент виріс до 240 Нм.

Також Mazda презентувала нову спортивну версію своєї популярної моделі MX-5, що отримала позначення GT RS. Вона буде доступна з м'яким верхом та у варіанті купе-кабріолет RF.