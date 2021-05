Ретро-автомобили станцевали балет во время выступления певца The Weeknd

Певец The Weeknd выступил на премии Billboard Music Awards. Там во время исполнения песни "Save Your Tears" он использовал изысканный хореографический автомобильный балет.

В постановке на парковке приняли участие водители-каскадеры, которые ездили позади артиста. Несмотря на тяжелое и опасное выполнения такого зрелища, все это было снято вживую. Видео с выступлением певец выложил на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролkьте новость до конца).

Пока The Weeknd сидит в классическом автомобиле, который выглядит как Mercury Monterey 1971 года, его окружает куча Mercedes SL. Позже певец вышел из машины и с обеих сторон мимо него проезжают четыре грузовика.

Затем мимо также едут автомобили, которые были в начале видео, и впоследствии он становится посередине парковки и все транспортные средства начинают ездить вокруг него. В течение всего выступления звуки моторов и скрип шин неплохо дополняют песню.

Напомним, что The Weeknd – это популярный канадский певец. Песня "Save Your Tears", с которой он выступил, вошла в его последний альбом "After Hours", который был номинирован на 16 наград на нынешней премии Billboard Music Awards. В итоге он победил в 9 номинациях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, бывший дом The Weeknd недавно за $19,3 млн купила Мадонна.