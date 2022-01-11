Первый экземпляр Chevrolet Corvette Z06 продадут на аукционе

Первый серийный экземпляр Chevrolet Corvette Z06 нового поколения будет реализован на аукционе Barrett-Jackson. Средства, полученные от сделки, отправят на благотворительные цели.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Деньги, вырученные от продажи новинки отправятся в фонд Operation Homefront, который занимается поддержкой семей военных, погибших при выполнении своих служебных обязанностей.

Важно сказать, что так как производство Corvette Z06 еще не началось, поэтому покупатель станет обладателем машины не сразу, а немного позже. Положительным моментом станет то, что он сможет принять участие в создании своей собственной комплектации модели.

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Компания Chevrolet регулярно сотрудничает с аукционом Barrett-Jackson и предлагает к продаже первые серийные образцы своих новинок. Например, в 2020 году коллекционер Рик Хендрик заплатил $3 млн за первый построенный Corvette Stingray C8 2020 года выпуска.

Новый Corvette Z06 отправится на конвейер летом 2022 года. Восьмое поколение культового Chevrolet впервые за свою полувековую истории радикально изменилось. Главное отличие от всех ранее представленных моделей стало заднее расположение двигателя. С появлением "заряженной" версии Z06 в компании разрушили еще один стереотип – вместо традиционного мотора с приводным нагнетателем автомобиль получил атмосферную "восьмерку".

5,5-литровый V8 LT6 имеет "плоский" коленвал, систему смазки с сухим картером и четыре верхних распредвала – по два в каждой головке алюминиевого блока. Он способен развивать мощность до 670 л.с., а крутящий момент достигает 623 Нм при 6300 об/мин. Для сравнения, предшественник с 6,2-литровым мотором имел в своем арсенале 502 л.с. и 637 Нм. В паре с новым мотором работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. На разгон до первой "сотни" новинка тратит менее 3 секунд.

Клиенты также смогут заказать дополнительные аэродинамические элементы, включая увеличенный передний сплиттер, колеса из углеродного волокна и фиксированное заднее антикрыло.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Chevrolet анонсировала самый мощный двигатель в истории бренда.