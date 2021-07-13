Opel презентовал шестое поколение модели Astra

Немецкая компания Opel представила официально шестое поколение популярного хэтчбека Astra. Новинка получить широкую гамму силовых агрегатов, включая полностью гибридную версию.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Шестая генерация Opel Astra получила привлекательны дизайн в новой стилистике бренда Opel Vizor (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пятидверный хетчбек достигает в длину 4374 мм (+4 мм), а его ширина уменьшена до 1860 мм (-11 мм). При этом колесная база выросла до 2675 мм (+13 мм). Объем багажного отделения составляет 422 л (+52 л).

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От флагманской модели Insignia новинка унаследовала инновационную систему адаптивного освещения Intelli-Lux LED Pixel Light со 168 светодиодами – по 84 в каждой фаре.

Уже в базовой комплектации автомобиль получил цифровой кокпит Pure Panel с двумя 10-дюймовыми экранами, объединенными под общим стеклом. Кроме того, новинка получила удобные сидения, одобренные немецкой ассоциацией вертебрологов AGR. В дорогих версиях для отделки используется Nappa или алькантара, а передние кресла снабжены вентиляцией, подогревом и функцией массажа. К услугам водителя – проекционный экран, камера кругового обзора Intelli-Vision и система полуавтоматического управления Intelli-Drive 2.0.

Спереди на автомобиле установлены классические стойки McPherson, а сзади – торсионная подвеска. Увеличение жесткости кузова на 14% по сравнению с предшественником позволило сделать управляемость еще более точным.

Но самые революционные преобразования произошли в моторном отсеке. В рамках программы электрификации новая Astra будет предлагаться в гибридном исполнении, а также с экономичными бензиновыми и дизельными моторами. Классические ДВС имеют мощность от 110 до 130 л.с., а гибридная версия имеет в своем арсенале 225 "лошадок". В стандартной комплектации предлагается 6-ступенчатая МКП, а для гибрида и топовых версий будет доступен 8-ступенчатый "автомат".

Opel начнет принимать заказы на новое поколение Astra осенью, а первые экземпляры отправятся к покупателям в начале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, кроссовер Opel Grandland получил новую внешность и цифровой кокпит.