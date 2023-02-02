Обновленный Range Rover Velar впервые увидели в TikTok

Британская компания Jaguar Land Rover показала обновленный кроссовер Range Rover Velar. Для дебюта новой модели был использован сервис TikTok.

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Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Обновленный Range Rover Velar дебютировал в TikTok на официальном канале бренда 1 февраля. Маркетологи компании Jaguar Land Rover сделали рискованный шаг, но он полностью оправдал ожидания – всего за сутки видео собрало более 3,2 млн просмотров. До этого Range Rover собрал более 5.2 млрд просмотров, став одним из самых популярных автомобилей в сети.

Range Rover Velar получил новую радиаторную решетку и сверхтонкие пиксельные светодиодные фары, а также видоизмененную нижнюю часть заднего бампера с темными акцентами.

В салоне появились новые сиденья с увеличенной поддержкой и большим выбором регулировок. Доступны различные материалы и цвет отделки.

Есть также опция отделки салона экоматериалом из шерсти датской компании Kvadrat. Он сочетается с полиуретановыми текстильными вставками Ultrafabrics и дополнен новым перфорированным узором Diamond Herringbone. Созданная специально на заказ, смесь шерсти Kvadrat на 58% легче кожи. Прочность новаторского текстиля доказали 60 000 циклов испытаний на стирание – это эквивалентно 10 годам эксплуатации.

Также автомобиль получил мультимедийную систему Pivi Pro нового поколения и 11,4-дюймовый изогнутый сенсорный экран, интегрированный в центральную консоль. Система легко интегрируется со смартфоном через Apple CarPlay или Android Auto. Для дополнительного удобства предусмотрено беспроводное зарядное устройство, расположенное в новом отделении на центральной консоли. А благодаря системе активного шумопоглощения Active Road Noise Cancellation, кроссовер стал самым тихим в своем классе.

Багажное отделение имеет объем от 748 до 1811 л в зависимости от положения сидений, а дверь багажного отделения оснащена электроприводом.

Внедорожник доступен с рядом бензиновых и дизельных двигателей Ingenium мощностью от 204 до 400 л. Все они снабжены технологией мягкого гибрида (MHEV).

Также для кроссовера был подготовлен обновленный плагин-гибрид P400e. Последний совмещает электродвигатель на 105 кВт (143 л.с.) с 2-литровым бензиновым двигателем Ingenium мощностью 300 л.с. Общая мощность такого тандема 404 л.

На электротяге одного заряда батареи хватит для преодоления расстояния до 64 км в соответствии с WLTP. Используя электрический и бензиновый двигатели, комбинированный запас хода в реальных условиях составляет 684 км.

Независимо от выбора силового агрегата, все версии Range Rover Velar оснащены 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Обновленный Range Rover Velar представлен в версиях S, Dynamic SE, Dynamic HSE и Autobiography. В Украине заказать авто по всем версиям можно уже сейчас в официальных дилерских центрах Land Rover. Стоимость будет сообщена позже.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Land Rover отметила 75-летие версией Defender 75 Limited Edition.