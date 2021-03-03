Обновленный BMW 8-Series Gran Coupe увидели на тестах

Обновленный BMW 8- Series Gran Coupe заметили на испытаниях. Передняя и задняя часть в камуляже, но определенные особенности все же там можно увидеть.

В последнее время BMW получает положительные отзывы благодаря своим последним проектам, в частности, из-за решетки радиатора. Но в компании сообщили, что не все их транспортные средства получат массивные решетки. Судя по фото обновленной 8-Series, решетка действительно осталась почти такого же размера, как у предыдущей модели. Об этом сообщает Carscoops.

Кажется, что любые различия будут незначительными. Фары могут оказаться чуть стройнее. Ту же решетку скрывают не только камуфляжем, поэтому это может свидетельствовать об изменениях в дизайне.

Сзади почти та же история. Здесь может быть какое-то изменение бампера и графики на задних фонарях. В общем, как и следовало ожидать, симпатичное четырехдверное купе сохраняет многие элементы дизайна, которые до сих пор делали его особенным.

Изображения не дают возможности увидеть, что изменилось внутри автомобиля, но там вероятные некоторые незначительные изменения. Также возможно обновление двигателя, хотя тоже не существенное.

8- Series Gran Coupe дебютировала в конце 2019 года, поэтому является еще относительно молодой. Ее ранние продажи разочаровали BMW, поэтому компания, возможно, пытается это исправить несколькими быстрыми доработками.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно на тестах заметили обновленный кроссовер BMW X4 2022. Ожидается, что он дебютирует в конце этого года вместе с X3.