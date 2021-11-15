Новый Suzuki SX4 попал в объективы

Японская компания Suzuki совсем скоро представит новый компактный кроссовер SX4. В преддверии дебюта автомобиль попал в объективы фотошпионов.

Об этом сообщает Suzuki Garage. На разных рынках автомобиль продается под именами S-Cross/SX4/SX4 S-Cross. На прошлой неделе компания показала первый официальный тизер модели, а пока готовые машины были замечены при подготовке к транспортировки дилерам.

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На иллюстрациях видно, что новый S-Cross получил более агрессивный дизайн, иную светотехнику со светодиодами, более крупную облицовку радиатора и новые бампера.

S-Cross разделит платформу с родственным кроссовером Vitara нового поколения. Ожидается, что под капотом новинки будет располагаться турбированный 1,4-литровый мотор семейства Boosterjet и 48-волитовый старте-генератор. Мощность гибридного силового составит 129 л.с. Автомобиль получит фирменную систему полного привода AllGrip Select, а также широкий ассортимент электронных помощников водителю.

Все подробности о новинке станут известны на официальной презентации, которая запланирована на 25 ноября. Напомним, что нынешнее поколение модели выпускается с 2013 года.

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