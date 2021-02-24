Весной выйдет новый Ferrari 812 Superfast Versione Speciale

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
2,1 т.
Ferrari 812 Superfast

Специальная версия Ferrari 812 Superfast выйдет весной 2021 года. Ожидается, что она будет иметь множество ориентированных на трек обновлений и станет конкурентом Mercedes-AMG GT Black Series.

Технические подробности еще неизвестны, как и официальная дата презентации. Главный директор по маркетингу и коммерции Ferrari Энрико Галлиера сделал объявление в коротком видео, которое должны были увидеть только самые ценные клиенты бренда, но ролик слили в соцсети. Точно известно, что автомобиль представят в течение следующих трех месяцев. Об этом сообщает сайт Autoexpress.

Специальный 812 Superfast может оснащаться доработанной версией 6,5-литрового двигателя V12 Ferrari, который выдает 789 л.с. и 718 Нм. Данный автомобиль будет иметь новые шины, обновления подвески и шасси.

Считается, что это авто станет последней моделью Ferrari с атмосферным V12 с передним расположением двигателя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ferrari планирует выпустить сразу три SUV. Кроме уже известного проекту Ferrari Purosangue, который презентуют в 2021 году, в компании работают еще над двумя перспективными кроссоверами, получивших заводское обозначение F244 и F245.

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