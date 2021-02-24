Весной выйдет новый Ferrari 812 Superfast Versione Speciale

Специальная версия Ferrari 812 Superfast выйдет весной 2021 года. Ожидается, что она будет иметь множество ориентированных на трек обновлений и станет конкурентом Mercedes-AMG GT Black Series.

Технические подробности еще неизвестны, как и официальная дата презентации. Главный директор по маркетингу и коммерции Ferrari Энрико Галлиера сделал объявление в коротком видео, которое должны были увидеть только самые ценные клиенты бренда, но ролик слили в соцсети. Точно известно, что автомобиль представят в течение следующих трех месяцев. Об этом сообщает сайт Autoexpress.

Специальный 812 Superfast может оснащаться доработанной версией 6,5-литрового двигателя V12 Ferrari, который выдает 789 л.с. и 718 Нм. Данный автомобиль будет иметь новые шины, обновления подвески и шасси.

Считается, что это авто станет последней моделью Ferrari с атмосферным V12 с передним расположением двигателя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ferrari планирует выпустить сразу три SUV. Кроме уже известного проекту Ferrari Purosangue, который презентуют в 2021 году, в компании работают еще над двумя перспективными кроссоверами, получивших заводское обозначение F244 и F245.