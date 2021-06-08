Новый Cadillac Escalade превратили в броневик

Канадская компания Inkas, которая специализируется на создании спецтехники и броневиков, представила свой очередной проект. На это раз за основу взяли нового поколение внедорожника Cadillac Escalade.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пятое поколение флагманского Cadillac не так давно появилось на рынке, но в компании Inkas стараются "держать руку на пульсе". Тем более, что Escalade очень популярен среди людей, у которых по долгу службы или иным причинам есть повод переживать за свою жизнь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Под капотом броневика располагается 6,2-литровый V8, который развивает 420 л.с. Он работает в паре с 10-ступенчатым "автоматом" и доступен как с задним, так и с полным приводом. В качестве альтернативы можно заказать 3-литровый турбодизель.

В стандартное оснащение броневика от Inkas входит набор элементов, обеспечивающих баллистическую защиту салона по стандарту BR6. В частности, стекла и броня способны противостоять пулям от автомата Калашникова калибра 7,62 мм, а также выдержит подрыв двух ручных гранат DM51.

Также бронепанели защищают моторный отсек, аккумулятор и блок управления двигателем. Кроме того, двери Escalade имеют более мощные петли, подвеску также усилили с учетом возросшей массы машины, а вместо стандартных установлены специальные шины, которые позволяют продолжать движение после частичной или полной потери давления в них.

В качестве опции для броневерсии можно заказать дополнительное бронирование, системы пожаротушения, сирену и LED-стробоскопы, систему громкой и внутренней связи, более эффективную тормозную систему и усиленные колесные диски.

Стоимость новинки оговаривается с каждым клиентом индивидуально. Она зависит от комплектации и дополнительного оснащения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве заметили новейший роскошный внедорожник Cadillac.