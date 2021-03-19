Новый Audi Q6 e-tron дебютирует в 2022 году

Новый электрический внедорожник Audi Q6 e-tron дебютирует в 2022 году и будет базироваться на новой архитектуре Premium Group Platform Electric (PPE) Volkswagen Group, которую Audi разрабатывает совместно с Porsche.

Автомобиль станет первым Audi, который построят на этой архитектуре и поделится своим техническим составом с полностью электрическим Porsche Macan следующего поколения. Q4 e-tron станет одним из более чем 20 электромобилей, которые Audi выпустит к 2025 году. Об этом сообщает Autoexpress.

Немецкий бренд поставил цель, чтобы к середине десятилетия треть его продаж была полностью электрической, а Q6 e-tron станет ключевым фактором в достижении этой цели.

Платформа PPE будет использовать 800-вольтовую электронную архитектуру и сможет обеспечить быструю зарядку постоянного тока до 350 кВт. Будет возможен запас хода 482 км. PPE – это эволюция платформы J1, которая лежит в основе моделей Audi e-tron GT и RS e-tron.

Скорее всего, модель получит полноприводный силовой агрегат мощностью 469 л.с., тогда как для потенциального будущего Q6 e-tron RS могут установить двигатель мощность до 636 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в апреле Audi представит кроссовер Q4 e-tron. Он получит две уникальные функции: систему дополненной реальности с проекционным дисплеем и голосового ассистента.