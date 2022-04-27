Nissan возобновляет продажи и сервисное обслуживание в Украине

Компания "Ниссан Мотор Украина" сообщает о возобновлении продаж и сервисного обслуживания автомобилей Nissan в официальной дилерской сети. Приобрести или обслужить автомобиль можно во всех дилерских центрах страны, где это позволяет сделать ситуацию с учетом условий безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Клиентам, желающим приобрести авто, предлагаются наличные автомобили. Благодаря этому покупатели смогут приобрести автомобиль, не тратя время на ожидание его поставки в Украину.

Сервисные станции дилерской сети работают и предоставляют весь спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей, включая гарантийный.

Для клиентов Nissan, выехавших на своих автомобилях, приобретенных в официальной дилерской сети, за пределы Украины сохраняется общеевропейская гарантия на авто. Если автомобиль требует сервисного обслуживания, включая гарантийный ремонт, владельцу автомобиля нужно будет обратиться в ближайший официальный дилерский центр Nissan в стране его пребывания.

Адрес, контакты и график работы дилерских центров можно узнать на официальном сайте Nissan или по номеру горячей линии 0 800 303 307.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan рассказала о результатах работы в 2021 году.