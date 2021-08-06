Nissan распродал все спорткары GT-R Nismo за 3 месяца

Представленный в апреле нынешнего года спорткар Nissan GT-R Nismo распродали за 3 месяца. Всего компания изготовит 300 экземпляров купе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В этом году ценители японских спорткаров получили возможность заказать эксклюзивную версию Nissan GT-R от фирменного подразделения Nissan Motorsport (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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От других представителей семейства, версия Nismo отличается целым рядом эксклюзивных деталей. В частности, автомобиль получил особую темно-серую окраску кузова под названием Nismo Stealth Gray, которая напоминает цвет дорожного покрытия гоночных треков. Кроме того, капот изготовлен из неокрашенного карбонового волокна, что не только стильно выглядит, но и позволяет снизить массу машины.

GT-R Nismo оснащен 3,8-литровым V6 с двумя турбинами от гоночного болида GT3. Этот мотор развивает мощность 600 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а реализовать потенциал силового агрегата помогает система полного привода.

Каждый двигатель для машины собирается вручную мастером высшей категории, а его автограф гравируется на специальной плакетке.

Дополняют внешний облик 20-дюймовые кованые диски Rays с красными акцентами, которые также украшают аэродинамический обвес автомобиля, корпусы зеркал, воздуховоды в нижней части переднего бампера и заднего диффузора. Также GT-R Nismo получил обновленную эмблему Nissan, которая дебютировала на электрическом кроссовере Ariya.

Справиться с мощным автомобилем помогает эффективная тормозная система Brembo с карбоно-керамическими дисками диаметром 410 мм спереди и 390 мм – сзади. Стоит отметить, что это самые крупные тормозные диски, которые когда-либо устанавливали на серийных японских спорткарах.

Стоимость Nissan GT-R Nismo – свыше $200 тысяч.

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