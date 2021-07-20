На новый Nissan Juke открыт прием заказов и названы цены

Компания Nissan начинает принимать заказы в Украине на новое поколение компактного кроссовера Juke. Стоимость новинки стартует с отметки 522900 грн.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Знаковая для компании модель за 10 лет со дня своего дебюта разошлась тиражом свыше 1,5 млн экземпляров.

Новое поколение призвано продолжить успех предшественника. Автомобиль "повзрослел", однако сохранил присущий ему задор благодаря оригинальному дизайну экстерьера и интерьера. Сочетая стилистику купе и кроссовера, он вобрал все лучшее, что присуще автомобилям марки.

Видео дня

Несмотря на масштабные изменения, новый Juke сохранил характерные элементы дизайна, например, характерные круглые фары, по которым его легко узнать с первого взгляда. Их новой "фишкой" стали Y-образные светодиодные "зрачки", перекликающимися с дизайном фирменной решетки радиатора V-Motion. Среди других ярких стилистических элементов – "парящая" крыша, внушительные 19-дюймовые колесные диски и "чувственные" изгибы боковых панелей. А благодаря палитре из 11 цветов кузова, а также 3 вариантов цвета крыши каждый покупатель сможет создать свой индивидуальный облик Juke.

В движение новинку приводит 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Он обеспечивает мощность в 114 л.с. и 180 Нм крутящего момента (200 Нм – в режиме турбо). В стандартную комплектацию входит 6-ступенчатая "механика", а опционно впервые доступна новая роботизированная 7-ступенчатая КП с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями.

Система D-Mode позволяет выбрать оптимальный режим драйва в зависимости от дорожных условий и настроения водителя – Standard, Eco или Sport. Кроме того, улучшена топливная экономичность – средний расход топлива составляет 5,9 л/100 км с механической трансмиссией и от 6,0 л/100 км – с DCT.

Функции безопасности включают системы экстренного торможения, распознавания дорожных знаков, поддержания рядности движения, оповещения о движении автомобиля сзади и мониторинга объектов в "слепых" зонах, а также целый ряд других инновационных систем.

Для улучшения обзора передние стойки между ветровым стеклом и дверными рамами стали тоньше. А видимость в ночное время улучшена благодаря более эффективным светодиодным фарам.

Улучшенный салон нового Juke стал еще более просторным. Пространство для ног в зоне задних сидений увеличено на 5,8 см, высота от подушек сидений – на 1,1 см, а объем багажного отделения вырос на 20% – до 422 литров. Сиденья Monoform с цельными спинками отделаны кожей или алькантарой.

Новый Juke получил одну их самых совершенных мультимедийных систем, из когда-либо установленных в автомобилях Nissan. Она предполагает простую и легкую интеграцию смартфонов, управление приложениями и мониторинг систем автомобиля. Nissan Connect дает возможность использовать Apple CarPlay или Android Auto в качестве "зеркала" для привычных мобильных приложений, выводимого на интегрированный 8-дюймовый сенсорный дисплей.

А меломаны смогут оценить инновационную акустическую систему Bose Personal Plus. С 8-ю мощными динамиками, включая два комплекта Bose UltraNearfield в подголовниках обоих передних сидений, пассажиры смогут полностью погрузиться в мир музыки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan представит на автошоу в Чикаго широкую гамму новинок.