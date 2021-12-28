Nissan предлагает креативно провести зимние каникулы

По случаю предстоящих праздников Nissan представил идею, как провести это время вместе с семьей и родными – заняться самостоятельным составлением бумажных моделей. Используя следующие советы, можно сделать бумажные модели популярных автомобилей Nissan со всего мира. Это творческий и увлекательный способ проводить дома длинные зимние вечера.

Об этом рассказывает преcс-слуба производителя. Подготовка бумажных моделей не составляет труда, а процесс вырезания и сборки доставит огромное удовольствие. Чтобы бумажный Nissan был более прочным и долговечным, рекомендуется использовать плотную бумагу и быстро сохнущий клей, например, клей для дерева. Склеивание модели станет идеальным развлечением как для детей, так и для взрослых.

Пользуясь случаем, Nissan хочет всем веселого Рождества и счастливого Нового года. Управляйте безопасно!

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Выберите модель, которую вы хотите составить

Документы в формате PDF с моделями для сборки доступны на сайте.

Вы уже сочинили все модели Nissan и хотите увеличить свой бумажный автопарк? Здесь вы найдете модели Infiniti!

Инструкция по изготовлению бумажных моделей Ariya, LEAF, Kicks, Roox, Note, Elgrand

Необходимые материалы/предметы:

Гладкая бумага (чем толще, тем лучше) или картон

Клей (например, для дерева)

Ножницы

Нож для бумаги

Линейка

Как сделать модель из бумаги:

Распечатайте шаблон.

Разрежьте отдельные части в местах, обозначенных жирными линиями.

Приложите линейку к местам изгиба и аккуратно сложите бумагу внутрь или наружу согласно советам в каждом файле.

Нанесите клей на отмеченные поля в соответствии с направлением стрелок.

Ваш бумажный игрушечный автомобиль почти готов – просто добавьте боковые зеркала.

Инструкция по изготовлению модели GT-R

Необходимые материалы/предметы:

Гладкая бумага (чем толще, тем лучше) или картон

Клей (рекомендуем быстро сохнущий клей, например для дерева)

Ножницы

Нож для бумаги

Линейка

Карандаш

Пинцет

Зубочистки

Ручка или карандаш или любой другой предмет с тонким, острым кончиком

Как сделать модель из бумаги:

Распечатайте шаблон.

Перед разрезанием деталей проставьте ручкой или карандашом номера на обратной стороне каждой из них.

Приложите линейку к линиям изгибов и прорисуйте линии ручкой или карандашом.

Вырежьте детали для сборки, тщательно соблюдая линию разреза.

Внимательно прочтите все описания, тщательно составьте отдельные детали в соответствии с нумерацией от (1) до (8).

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