Nissan предлагает креативно провести зимние каникулы

Сергей Иванов
Новости
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Nissan предлагает креативно провести зимние каникулы

По случаю предстоящих праздников Nissan представил идею, как провести это время вместе с семьей и родными – заняться самостоятельным составлением бумажных моделей. Используя следующие советы, можно сделать бумажные модели популярных автомобилей Nissan со всего мира. Это творческий и увлекательный способ проводить дома длинные зимние вечера.

Об этом рассказывает преcс-слуба производителя. Подготовка бумажных моделей не составляет труда, а процесс вырезания и сборки доставит огромное удовольствие. Чтобы бумажный Nissan был более прочным и долговечным, рекомендуется использовать плотную бумагу и быстро сохнущий клей, например, клей для дерева. Склеивание модели станет идеальным развлечением как для детей, так и для взрослых.

Пользуясь случаем, Nissan хочет всем веселого Рождества и счастливого Нового года. Управляйте безопасно!

Видео дня
Подготовка бумажных моделей не составляет труда, а процесс вырезания и сборки доставит огромное удовольствие

Выберите модель, которую вы хотите составить

Документы в формате PDF с моделями для сборки доступны на сайте.

Вы уже сочинили все модели Nissan и хотите увеличить свой бумажный автопарк? Здесь вы найдете модели Infiniti!

Инструкция по изготовлению бумажных моделей Ariya, LEAF, Kicks, Roox, Note, Elgrand

Необходимые материалы/предметы:

  • Гладкая бумага (чем толще, тем лучше) или картон

  • Клей (например, для дерева)

  • Ножницы

  • Нож для бумаги

  • Линейка

Как сделать модель из бумаги:

  • Распечатайте шаблон.

  • Разрежьте отдельные части в местах, обозначенных жирными линиями.

  • Приложите линейку к местам изгиба и аккуратно сложите бумагу внутрь или наружу согласно советам в каждом файле.

  • Нанесите клей на отмеченные поля в соответствии с направлением стрелок.

  • Ваш бумажный игрушечный автомобиль почти готов – просто добавьте боковые зеркала.

Nissan GT-R

Инструкция по изготовлению модели GT-R

Необходимые материалы/предметы:

  • Гладкая бумага (чем толще, тем лучше) или картон

  • Клей (рекомендуем быстро сохнущий клей, например для дерева)

  • Ножницы

  • Нож для бумаги

  • Линейка

  • Карандаш

  • Пинцет

  • Зубочистки

  • Ручка или карандаш или любой другой предмет с тонким, острым кончиком

Как сделать модель из бумаги:

  • Распечатайте шаблон.

  • Перед разрезанием деталей проставьте ручкой или карандашом номера на обратной стороне каждой из них.

  • Приложите линейку к линиям изгибов и прорисуйте линии ручкой или карандашом.

  • Вырежьте детали для сборки, тщательно соблюдая линию разреза.

  • Внимательно прочтите все описания, тщательно составьте отдельные детали в соответствии с нумерацией от (1) до (8).

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