Nissan передал автомобили для помощи пострадавшим в Украине

Компания Nissan пожертвовала шесть автомобилей, которые будут использованы для помощи пострадавшим от гуманитарного кризиса в Украине. В Кракове состоялась официальная передача автомобилей Польской ассоциации медицинских миссий, оказывающая непосредственную поддержку украинским больницам и медикам.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основная часть пожертвования состоит из трех внедорожников Nissan Pathfinder, специально подготовленных для использования в качестве автомобилей скорой медицинской помощи в сложных условиях. В задней части салона автомобилей расположены полноразмерные ноши для перевозки раненых и место для фельдшера.

Автомобили оснащены набором санитарно-технического оборудования и медикаментов, необходимых для оказания эффективной скорой помощи. Кроме того, каждое транспортное средство оснащено специальным чемоданом с медикаментами и медицинским оборудованием для оказания первой помощи, что позволяет медикам добраться до раненых в тех местах, куда невозможно добраться на автомобиле.

Видео дня

Внедорожники Nissan оснащены мощными 4- и 6-цилиндровыми двигателями, обеспечивающими возможность движения в тяжелых полевых условиях. Кроме того, для максимально быстрой перевозки больных автомобили оснащены комплектами световой и звуковой сигнализации.

Три электромобиля Nissan Leaf также были переданы в пользование Польской медицинской миссии, с помощью которой волонтеры ассоциации будут организовывать перевозки беженцев в Польше, особенно уязвимых людей и людей с ограниченными возможностями.

"Как международная компания, один из филиалов которой находится в Киеве, мы также слышим от наших сотрудников в Украине о масштабах трагедии, которая сейчас происходит в стране. В условиях гуманитарного кризиса, кроме создания специального фонда для поддержки народа Украины – Nissan Cares – мы также решили поддержать организацию, которая оказывает помощь там, где она больше всего нужна. Мы рады наладить сотрудничество с Польской медицинской миссией и надеемся, что наши автомобили помогут сохранить человеческие жизни", - сказал Мачей Кленкевич, управляющий директор Nissan в Центральной и Восточной Европе.

Польская ассоциация медицинских миссий помогает жертвам войн, катастроф и бедствий с 1999 года. Ее деятельность основывается на работе волонтеров: врачей, фельдшеров, медсестер, специалистов по реабилитации, а также психологов и медицинских аналитиков. Это одна из немногих польских НПО, оказывающих медицинскую помощь. В ходе конфликта в Украине обеспечивает бесперебойную работу местных больниц, закупая и доставляя срочное необходимое медицинское оборудование и медикаменты, необходимые для спасения здоровья и жизни. Ассоциация также открыла три единственных пункта медицинской помощи для украинских беженцев на пограничных переходах Корчева, Гребенне и Будомежа.

Кроме того, компания Nissan передала 500 специализированных аптечек, содержащих пакеты с лекарствами и медицинскими принадлежностями, необходимыми для оказания первой помощи, включая термоодеяла и реанимационные маски. Распространением этих аптечек занимался польский фонд Uniters, который с 2014 года занимается поддержкой детей и семей украинских воинов. Аптечки доставили волонтеры фонда непосредственно в Украину.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan возобновляет продажи и сервисное обслуживание в Украине.