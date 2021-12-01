Nissan Murano получил новую версию Midnight Edition

Компания Nissan начала продажи в Северной Америке кроссовера Nissan Murano 2022 модельного года. Новинка получила расширенный пакет опционного оборудования, а также пополнился версией Midnight Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. К уже имеющейся в продуктовом портфолио бренда "полуночной" версии седана Altima, компания решила добавить кроссовер Murano. От остальных собратьев новинка отличается особым оттенком серого матового цвета, а также черными глянцевыми элементами декора.

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В частности, Murano Midnight Edition получил черную облицовку радиатора, тонированную светотехнику, черные боковые молдинги, а также черные вставки в переднем бампере. Также для новинки подготовили 20-дюймовые легкосплавные диски с черным глянцевым покрытием. Новинка будет доступна как передне-, так и в полноприводном исполнении.

Все версии Murano оснащаются 3,5-литровым бензиновым мотором V6, который развивает 264 л.с., а крутящий момент достигает 325 Нм. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор Xtronic. Покупатели смогут выбрать между передним или полным приводом. Стоиомость новинки в США стартует с отметки $32910.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan нашла новое применение для аккумуляторов электромобилей.