NIO объявила о выходе на международный рынок: начинают из Норвегии

Китайский производитель электрокаров NIO официально объявил о выходе на международный рынок, и первой страной для них станет Норвегия.

Об этом рассказали в компании. Электрический флагманский внедорожник NIO ES8 станет первой моделью, представленной в стране, а в 2022 году там появится электрический флагманский седан ET7.

NIO непосредственно будет строить свои сети продаж и обслуживания в Норвегии. Первый салон бренда за пределами Китая официально откроется в третьем квартале этого года в столице Осло. В 2022 году точки NIO откроются еще в четырех городах.

Первый центр обслуживания и доставки в Норвегии откроется в сентябре. В 2022 году сеть послепродажного обслуживания расширится по всей стране. Производитель также введет свою целостную систему зарядки и обмена данными в Норвегию.

NIO намерена создать карту зарядки для Европы и представить свои первые четыре станции. К концу 2022 года предусматривается наличие в Норвегии станций для замены аккумуляторов, соединяющие пять крупных городов и автострады.

"С момента своего основания видение NIO заключается в том, чтобы быть мировым брендом с высококачественными продуктами и услугами для пользователей во всем мире. Норвегия является устойчивой и инновационной страной и перекликается с нашим видением", – сказал основатель, председатель и генеральный директор бренда Уильям Ли.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, NIO не зря выбрала именно Норвегию первой страной, в которой она откроет свое представительство. Недавно там 85% рынка заняли именно электрокары.