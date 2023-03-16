''Немцы'' вытесняют ''совок'': как изменился рынок подержанных авто в Украине

Эксперты рассказали, какие марки интересуют украинцев и в каких странах собираются покупать.

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По исследованию аналитиков компании СкупАвто в начале 2023 года украинцы ищут подержанные авто в Интернете более 700 тыс. раз в месяц. Это – 8,22% всего спроса на автомобили.

Начало полномасштабного вторжения снизило спрос на авто вдвое по сравнению с предыдущими периодами. Однако уже в апреле 2022 года, то есть за месяц, количество запросов стремительно возросло до рекордных 1,8 млн. поисков в месяц. Вероятно, это связано с поиском транспорта для ТРО и ВСУ.

Такому спросу способствовало нулевое растаможивание, введенное с апреля по июль. После того, как льготный период закончился, спрос на подержанные автомобили постепенно снизился.

В каких странах ищут

Чаще украинцы ищут подержанные автомобили из США. Но этот тренд постепенно спадает. За четыре года он снизился на 52% (в среднем с 90 тысяч до 43 тысяч поисков в месяц).

Также за четыре года снизился интерес на авто из Польши на 34% (с 63 тыс. до 41 тыс. запросов в месяц). Исключением стал временный рост спроса на авто в Европе, пришедшийся на апрель 2022 года. Скорее всего, этот рост был связан с тем, что из Польши можно быстрее всего привезти авто через территориальную близость и простую процедуру переоформления. Еще большее снижение спроса у украинцев произошло по автомобилю из Литвы – за четыре года количество запросов упало на 68% (с 84 тыс. до 27 тыс. запросов в месяц).

Какие бренды ищут

Лидером остаются автомобили ВАЗ, на втором месте – Renault, третий по популярности – Mercedes-Benz, далее следуют Toyota и Ford. Заметим, что у ВАЗ за 4 года спрос снизился на 55% (с 20 тыс. до 9 тыс.). Это самое большое падение спроса в абсолютном смысле. Но больше всего за эти 4 года потерял бренд Daewoo: – 63% (с 4,6 тыс. до 1,7 тыс. запросов в месяц). Напротив, наибольший рост среди брендов подержанных авто показали Volvo (+288%), поднявшийся с 40 места по популярности на 30.

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