Немцы представили кемпер, который можно устанавливать на пикапы

Немецкая компания GEO-Cab представила линейку кемперов Badger. Его можно устанавливать на различные пикапы.

Badger имеет разные размеры, поэтому его можно ставить на маленькие модели, такие как Ford Bronco или Jeep Gladiator. Также доступны большие кемперы для полноразмерных пикапов, таких как F-Series, Ram или Chevrolet Silverado. Об этом сообщает Motor1.

Наименьшая версия – ST. Она имеет размер от 3949 до 4249 мм, а высота потолка – до 1998 мм. Планирование включает спальные места для двух с дополнительной зоной для сна и ванную комнату переменного размера.

ST разработана для внедорожников, таких как G-Class, хотя чуть крупнее Badger LT также доступен для G-Class с расширенной колесной базой, а также Jeep Gladiator и старых Land Rover Defenders. Он имеет такую же высоту потолка, хотя несколько длиннее, и в нем могут спать четыре человека.

Большие кемперы начинаются с Badger LR, который доходит до 4848 мм. Он также имеет переменную ванну, доступный на четырех человек, но предназначен для средних пикапов, таких как Toyota Tacoma, Nissan Frontier и Ford Ranger.

Самый большой – это Badger XT. Он рассчитан на пятерых человек, имеет фиксированную ванную комнату, высоту потолка до 2148 мм и длину 5999 мм.

Благодаря плотной конструкции из углеродного волокна внутри и снаружи, кемперы не добавляют значительной массы автомобилям. ST весит 459 кг, а XT – 759 кг. Кроме спальных мест и ванной комнаты, они оснащены кухней, большими окнами и уникальной мебелью из стеклопластика или углеродного волокна.

Каждый Badger имеет индивидуальный характер, так как компания тесно сотрудничает с заказчиками над дизайном до начала производства. Строят кемперы в Германии. От заказа до доставки придется ожидать всего девять месяцев. Производство планируется начать в августе.

Стоимость начинается примерно с 130 000 долларов и может составлять более 200 000 долларов. Конечно же, это не включает стоимость автомобиля, на который установят Badger. GEO-Cab будет обеспечивать его установку, но на американские транспортные средства.

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