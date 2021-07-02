Названы пять худших внедорожников с пробегом, которые часто ломаются

Внедорожники с пробегом автомобильных марок Jeep, Ford, Chevrolet, Lincoln, Kia названы худшим выбором для покупки на вторичном рынке. Машины этих производителей часто ломаются, что доставит немало хлопот их владельцам.

Об этом говорится в статье автомобильного издания Hotcars. Был составлен топ худших внедорожников с пробегом, которым нужен ремонт.

Kia Sorento 2012 года производства имеет плохую репутацию среди авто еще с 2002 года. Владельцы авто сообщали о проблемах с двигателем, которые часто приводили к полной поломке автомобилей с пробегом менее 100 тысяч км.

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Lincoln MKT 2010 года выпуска согласно данным Consumer Reports занял последнее место в списке самых ненадежных люксовых брендов. У машины было большое потребление топлива, плохая управляемость и устаревший интерьер.

Владельцы авто жаловались на ненадежную систему кондиционирования воздуха и преждевременный износ шин.

Chevrolet Equinox 2005 года выпуска в США можно приобрести за 2,5 тысячи долларов, что говорит о "популярности" авто. В Штатах были зарегистрированы сотни жалоб, которые варьируются от чрезмерного расхода масла, отказа топливного насоса и поломки прокладки головки блока цилиндров в моторе.

У Ford Explorer 2004 года производства был зафиксирован отказ трансмиссии наряду с другими проблемами, такими как проскальзывание шестерен и мигающий индикатор коробки передач O/D.

Больше всего жалоб поступало на Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска. Известно, что внедорожник страдает от проблемного полностью интегрированного силового модуля (TIPM). По сути, это похоже на "мозговой ящик" для всех электрических систем в автомобиле, и любой дефект может проявиться по-разному.

Владельцы машин жаловались на сбой электрического стеклоподъемника или же полное выключение двигателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, составлен топ надежных б/у автомобилей, которые проедут очень много.