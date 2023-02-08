Названы финалисты всемирного конкурса ''Автомобиль года''

Международное жури всемирного конкурса 2023 World Car Of The Year назвало претендентов на победу в номинациях. Финал мероприятия состоится 5 апреле на автошоу в Нью-Йорке, где и будут названы победители нынешнего года.

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Об этом сообщает пресс-служба организаторов. Ежегодный конкурс World Car of the Year был основан в 2003 году, а первые призеры названы годом спустя. В состав авторитетного жюри в нынешнем году входят 100 автомобильных журналистов из 31 страны мира. Именно им и предстоит нелегкая задача выбрать из огромного многообразия марок и моделей лучших представителей в нескольких категориях.

Победители определяются в 6 номинациях. Главная – "Всемирный автомобиль года". Также будут выбраны финалисты в категориях: "Городской автомобиль", "Автомобиль премиум-класса", "Спортивный автомобиль", "Электромобиль", а еще один приз присуждается за лучший дизайн года.

В этом году на звание "Всемирного автомобиля года" претендуют: Alfa Romeo Tonale, BMW 2 Series Coupé, BMW X1/iX1, Honda HR-V/ZR-V, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro, Mazda CX-60, Mercedes-Benz C-Class, Nissan Ariya и Nissan Z.

На титул "Городской автомобиль" претендуют Citroen C3, ORA Funky Cat и Volkswagen Taigo/Nivus. За победу в номинации "Автомобиль премиум-класса" борются BMW 7 Series/i7, Genesis G90, Range Rover, Range Rover Sport и Lucid Air. В список претендентов на победу в категории "Электромобиль" – BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV и Lucid Air. А за звание лучшего спорткара года соревнуются BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS и Toyota GR Corolla.

Помимо автомобилей в конкурсе оцениваются также представители отрасли, поэтому жури отдельно выберет человека, который внес наиболее весомый вклад в индустрию за минувший год. На эту престижную награду претендует пять человек: президент BYD Ван Чуаньфу, главный инженер BMW Стелла Кларке, шеф-дизайнер Hyundai Саньюп Ли, руководитель Lucid Питер Роулинсон и главный конструктор Toyota GR Corolla Наоюки Сакамото.

Три из шести призеров конкурса назовут в следующем месяце, а окончательный список победителей будет обнародован на автошоу в Нью-Йорке в апреле. Напомним, что в прошлогоднем конкурсе победу одержал Hyundai Ioniq 5.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Европе определили победителя ежегодного конкурса "Автомобиль года".