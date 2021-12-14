Нарушителей ПДД в Польше ждут огромные штрафы: названные суммы

Польский президент Анджей Дуда подписал поправку в Закон о дорожном движении. Она значительно усиливает наказание для водителей-нарушителей ПДД.

Об этом сообщила в понедельник, 13 декабря, канцелярия президента Республики Польша. Главным изменением после подписания документа является увеличение максимального размера штрафа с 5 до 30 тысяч злотых (с $1215 до $7295).

Постановление увеличивает максимальную сумму и размер штрафа, который может быть наложен. Также упрощена процедура получения пенсии, которую будет выплачивать родственникам потерпевшего в ДТП виновник в совершении аварии со смертельным исходом.

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Наказание в виде штрафа от 1 до 30 тысяч злотых могут получить водители транспортного средства, не соблюдающие запрет на обгон, определенный разметкой или дорожным знаком. Другая статья предусматривает лишение свободы или штраф от 1 до 30 тысяч злотых за управление транспортным средством без необходимых документов.

Штраф от 3000 злотых ($730) ожидает водителя, находящегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Такой же штраф будет взиматься за то, что водитель не уступил дорогу пешеходам или нарушил правила проезда пешеходного перехода.

Итак, если вы планируете отправиться в Польшу на рождественские каникулы, будьте внимательны за рулем, чтобы не получить вместо качественного отдыха огромные штрафы.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине вступили в силу новые ПДД.