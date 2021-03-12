На рынок вышел дешевый электрокар от Volkswagen и JAC

Предприятие JAC Volkswagen начало в Китае прием заявок на электрический хэтчбек Sol E10X. Он призван стать одним из самых доступных электромобилей.

Модель создали на базе автомобиля JAC iEV6E и позаимствовали у него стойки McPherson спереди и полузависимую балку сзади. Длина составляет 3650 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1495 мм, колесная база – 2390 мм. Об этом сообщает FormaCar.

В машину установили электродвигатель, который выдает 41 л. с. и 95 Нм или 61 л. с. и 150 Нм. Он позволяет разогнать машину до 102 км/ч. С батареей емкостью 15 кВт-ч запас хода составляет 150 км по стандарту NEDC. С аккумулятором на 19,7 кВт-ч – 200, а при 30,2 кВт-ч – 302 км.

Салон вмещает четырех или пяти пассажиров. Sol E10X доступен в семи вариантах. В стандарте – кондиционер, одна подушка безопасности, АБС, крепления Isofix, электропривод стекол и зеркал. В более дорогих версиях появляется:

второй эйрбэг,

ESP,

бесключевой доступ в салон и запуск двигателя,

круиз-контроль,

мультимедийная система с управлением голосом,

беспроводной зарядник,

пара USB-разъемов.

Цены на автомобиль начинаются от 39 900 до 78 900 юаней, что в эквиваленте 170 243 и 336 646 гривен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen раздумывает над созданием электрического кабриолета. Его хотят построить на базе хэтчбека ID.3.