На аукцион выставят тюнингованный дом на колесах

На аукцион Mecum 21 мая выставят дом на колесах Chevrolet C30. За него хотят получить 175 000-200 000 долларов.

Этот автодом называют ReRun из-за внешнего ретро вида. Его создали на основе пикапа Chevrolet C30 1972 и кемпера Mitchell. Хотя от оригинального кузова осталось не много. Внешний вид сделан из алюминия на заказ. Об этом сообщает Motor1.

Дом на колесах окрашен в оливково-зеленую краску с белой бриллиантовой полосой вокруг. Также есть полированные алюминиевые элементы по бокам и над кабиной. Он сидит на 50 мм ниже, чем оригинал.

Интерьер – это то, что выделяет этот кемпер. ReRun имеет все современные удобства, но и некоторые старомодные детали. Салон отделан зеленой обивкой. Внутри есть мансардные окна, телевизор и виниловый проигрыватель.

Для жизненных потребностей есть мини-кухня, включающая раковину, микроволновую печь, холодильник и морозильную камеру Summit из нержавеющей стали. Ванная комната имеет душ и туалет. Кровать размера "queen-size" занимает место над кабиной. Кроме того, есть отопление и кондиционирование.

Автодом ездит с 6,6-литровым Chevy V8, который имеет куполообразные поршни, новый распределительный вал и впрыск топлива. Мощность проходит через четырехступенчатую механику, и она получает гидравлическое сцепление.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, GEO-Cab представили линейку кемперов Badger, которые можно устанавливать на различные пикапы.