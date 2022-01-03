На аукцион выставили редкую BMW Alpina B6

Сергей Иванов
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На аукцион выставили редкую BMW Alpina B6

В Германии на популярном интернет-аукционе появилось предложение о продаже спортивного BMW 3-Series (E30) от ателье Alpina. В середине 80-х было произведено около 70 таких Alpina B6 2.7.

Об этом сообщается на сайте eBay. Автомобиль оценивается в 65 тысяч евро. Столь высокая цена объясняется не только отличным состоянием машины, но и ее редкостью. Всего ателье изготовило 67 таких машин на базе BMW E30.

На аукцион выставили редкую BMW Alpina B6
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Данная модель Alpina B6 2.7 имеет порядковый номер 39. Автомобиль первоначально отправили покупателю в Японию, но спустя время машина вернулась на родину в Германию. В комплектации: электропривод стекол и люка, кондиционер, блокировка дифференциала, спортивная подвеска, электроусилитель руля, легкосплавные диски и фирменные аксессуары от Alpina. По словам продавца, спорткар находится в идеальном состоянии, без следов ржавчины и не требует ремонта. Пробег за 36 лет составил всего 170 тысяч км.

На аукцион выставили редкую BMW Alpina B6

Автомобиль оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем, развивающий мощностью 210 л.с. С таким "сердцем" спорткар развивает максимальную скорости 225 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнинговое ателье Alpina проводит тесты кроссовера XB7.

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