На аукцион выставили детский военный внедорожник Jeep

На аукцион RM Sotheby's выставили детский военный автомобиль Jeep. Он ездит и оснащен аутентичными аксессуарами.

Классических военных образцов Jeep, которые пережили войну, сегодня трудно найти. Однако, вряд ли вообще можно найти что-то такое, как этот маленький американский армейский Jeep. Об этом сообщает Motor1.

Этот экземпляр был сделан компанией East Coast Mini Classics из штата Мэн, США. Он стилизован под военную модель Willys MB 1941-1945 годов и имеет полностью сваренный стальной кузов на сварной раме. Он оснащен мягкими сиденьями и поставляется с аутентичными аксессуарами, такими как консервная банка, фляги и сумки для хранения.

Что еще важнее, это рабочий автомобиль, что ездит с 13-сильным двигателем Honda с электрическим пуском и гидростатическим приводом с реверсом. Максимальная скорость не указана, но с 13 "лошадью" он не будет слишком быстр.

Другие механические насадки включают двойные гидравлические дисковые тормоза с аварийным парковочным тормозом, реечное и шестеренное рулевое управление, подвеску на все колеса и полностью плавающую заднюю ось с алюминиевым дифференциалом. Он также имеет выхлоп из нержавеющей стали, который выступает сбоку, а также мощную масляную систему охлаждения.

Миниатюрный Jeep также оснащен внедорожным оборудованием, как функциональная лебедка Warn, дополнительная запасная шина и 1-дюймовый прицеп. Что еще важнее, у него есть полная система освещения и 20-амперный генератор переменного тока, а также недавно установленный аккумулятор, не требующий технического обслуживания.

Чтобы приобрести эту крутую игрушку для своего малыша, нужно действовать быстро, так как торги заканчиваются 13 мая. Текущая ставка составляет 11 000 долларов, и похоже продавец просит еще на 500 долларов больше.

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